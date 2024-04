Cuál es la primera universidad pública del país que no podrá pagar las facturas de gas y luz

Argentina

Tras la merma sensible en los fondos enviados por el gobierno de Milei, ya estableció recortes en investigación, extensión y limpieza y se declaró en cesación de pagos. Estudiantes, docentes y no docentes que encabezan una agrupación en defensa de la casa de altos estudios pidieron no ser indeferentes ante la situación.