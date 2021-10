Galean lanzó su nuevo videoclip de "Ahora" ft. Juan Mango, parte de su nuevo disco "Pasado Mañana" y sale de gira de presentación nacional. Escuchá el disco en plataformas digitales.



Rodrigo Lalli Galean es un músico, poeta y productor de Buenos Aires. El sábado 16 a las 20, el artista presenta su disco en Córdoba, en Pez Volcán junto a Gringo Juan (M.T de Alvear 835). Tickets aquí.



Mirá el nuevo videoclip de "Ahora":

"Ahora es la canción que cierra el concepto de este álbum: futurismo vintage. Esta canción todo lo que recibe lo devuelve en ciclos de pausas y exabruptos. Lo acompaña un video con el poder de emocionar, y cierra esta etapa que te transporta entre mundos, del pasado al futuro, al presente y por sobre todo al ahora. Fue realizado junto a personas que admiro y quiero mucho" expresa Galean tras el avant premiere de este nuevo videoclip que cuenta con la colaboración de Juan Mango.

"Pasado Mañana sintetiza de donde vengo y hacia donde voy. Me ubica en un presente de constantes mutaciones, inquieto, casi incómodo, haciendo malabares entre lo que dije y lo que diré en el futuro. El nombre para el disco es perfecto porque resume justamente eso: la música como vehículo de ideas en movimiento, átomos desordenados en el aire al que llamamos canción y una voz que te dice quédate, no te quedes, o hacé lo que sientas; sé vos, se auténtico. Siempre a la vanguardia se la aplaude con el diario del lunes, por eso cuando me nublo y pienso que mi música no pertenece al presente, consigo relajarme con la esperanza de que sea comprendida pasado mañana. En definitiva esta obra necesita ser digerida con paciencia: un buen vino, una buena compañía para ver las estrellas. Esta obra es, a su vez, imperfecta, llena de recursos locos que te llevan y te traen por las rendijas del tiempo. A veces vintage, a veces moderna, a veces ninguna de las anteriores o todas juntas. Cada quién hará su propia interpretación. Solo espero que la disfruten", agrega Galean, en el comunicado de difusión.

Este tercer álbum sale a la luz luego de tres adelantos que fueron lanzados a lo largo del año: "ØVAL" y "Ave Atonal" feat. Esmeralda Escalante y "Sube a la Nube" (feat. Candelaria Zamar). Fue compuesto a fines de 2019 y principios de 2020. En el medio, compuso nuevas canciones que formaron parte de los EP’s colaborativos "40 Antenas" y de lo que será su próximo disco. Por lo tanto, "Pasado Mañana parece ser una cámara del tiempo en la que se muestran paletas heterodoxas de distintos Galeans, una especie de cambalache postmoderno con raíces argentinas y texturas extranjeras", finaliza el artista.