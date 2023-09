El conflicto en la escuela Garzón Agulla, de barrio General Paz, recrudeció este martes con el cese de actividades por parte de los docentes que esperan respuesta a los planteos de reparaciones, plan de evacuación y nombramiento de personal.

Los maestros aseguran que el Ministerio de Educación de Córdoba incumplió todas las promesas que hicieron levantar el paro en mayo pasado.

"Lo poco que se hizo en infraestructura está mal hecho. Asumieron su responsabilidad pero no alcanza porque lo hacen siempre", afirmó la docente Karina Franceschi ante el micrófono de Canal 10.

La delegada afirmó que el principal reclamo para levantar la medida de fuerza es que el histórico edificio de calle Viamonte cuente con un plan de evacuación.

"Nosotros no tenemos plan de evacuación. El otro día estuvimos una hora inhalando gas porque la dirección no permitió que salieran los chicos. Sin eso no volvemos a clases", remarcó