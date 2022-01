La novedad de que ANMAT aprobó la aplicación de la vacuna Pfizer a niños de 5 a 11 años fue recibido con benevolencia en distintos sectores.

Jorge Geffner, bioquímico, inmunólogo, investigador de Conicet y especialista en vacunas consideró: "Creo que es una buena noticia ampliar el abanico de vacunas. Hemos vacunado a millones de chiquitos con Sinopharm que es una excelente vacuna".

En diálogo con Es Por Acá, por radio Universidad, el especialista señaló que, en vísperas del inicio del ciclo lectivo, es "bueno contar con ambas".

Campaña de vacunación

Actualmente, la campaña de vacunación ha cubierto con dos dosis al 74% de los argentinos, mientras que el 85% ha recibido una dosis, indicó Geffner.

Por otra parte, informó, el 22% de la población ha recibido la dosis de refuerzo. "Ahí habría que acelerar un poquito porque brinda una protección muy importante frente a la infección que genera Ómicron", explicó.

Además consideró que no hay una preferencia en la combinación para la colocación de la dosis de refuerzo. "La única que no estamos usando para el booster o refuerzo es la Sinopharm, no porque sea mala, es una excelente vacuna, sino porque está un escalón abajo en inmunogenicidad con respecto a las otras".

Obligatoriedad de vacunas

La obligatoriedad de las vacunas contra el coronavirus es uno de los temas que se han discutido en los últimos días en Argentina.

"Hay una evidencia aplastante en todo el mundo habiéndose vacunado al 54% de la población mundial de que las vacunas son tremendamente seguras y efectivas. En ese escenario hay dos posibilidades: la persuasión o la presión. Debería ser una combinación de ambas", señaló.

Ante este panorama, Geffner dijo: "Mi posición particular es que debemos pasar a vacunación obligatoria para la población adulta".

En el Frente de Todos, un diputado presentó un proyecto para que esto se lleve adelante, sin embargo desde el Gobierno, tanto su vocera Gabriela Cerruti como la ministra de Salud, Carla Vizzotti, expresaron que, actualmente, no es un tema a discutir.

