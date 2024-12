El jueves 12 de septiembre de este año, el conductor Cristian Pacha se desvaneció y perdió el control de su Toyota Corolla, provocando una impactante secuencia que dejó una quincena de heridos sobre la avenida Chacabuco.

Si bien podría considerarse milagroso que no haya habido muertes, quien se llevó la peor parte fue María Andrea Larcher, una joven de 20 años que sufrió la amputación de su pierna derecha. Luego de varias cirugías, a mediados de noviembre recibió fue dada de alta del Hospital de Urgencias. Hoy realizó una conferencia de prensa para agradecer los cuidados recibidos.

“Estoy bien, empezando la rehabilitación”, dijo la oriunda de Catamarca, que había llegado a Córdoba para realizar el ingreso a la carrera de Medicina. “Mi idea es quedarme en Córdoba, hacer mi vida de estudiante como se debe y mientras tanto mejorarme”.

“Lo único que recuerdo es haber despertado en el hospital". Según cuenta, sus amigas le comentaron que ella se dirigía a comprar verduras, pero no tiene registro de esa situación, ni de ninguna otra que haya sucedido ese mismo día.

“Vi imágenes muy a medias, no tenía ganas de investigar más”. Consideró que lo sucedido “es un milagro” y destacó el acompañamiento que los cordobeses le otorgaron tanto a ella como a su madre. También contó que no tuvo contacto con Cristian Pacha ni con su familia, pero que actualmente no guarda rencor: "Lo tuve cuando estuve en el hospital y ya lo saqué.

Por útlimo, confirmó que continuará con sus estudios y que el haber estado internada afianzó su decisión de dedicarse a la medicina: “Es la carrera que me gustó, y haber estado en el hospital me impulsó. A la gente le preguntaba cosas y me respondían con amor”.