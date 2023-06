Agustina, la hija mayor de cuatro hermanos e hija de Evelia Zárate, la mujer de 46 años asesinada en Cruz del Eje por su expareja, contó que su mamá la “preparó” para este momento: además de sus dos hijos, con la muerte de su madre, debe hacerse cargo de sus hermanos.

En diálogo con Ponete al Día, por radio Universidad, contó que su padre, Juan Heredia, siempre fue una persona violenta y, aunque se encontraban separados y él ya tenía una nueva pareja, continuaba acosando y hostigando a Evelia: “No la dejaba ser a mi mamá”.

Relató que ella también fue víctima de violencia por parte de su padre, hoy detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo. “Era una vida de violencia en todo momento”, contó.

El hombre no tenía restricción pese a que tenía denuncias.

“La Justicia nunca hizo nada, nunca ayudaron a mi mamá. Ella tendría que estar ahora en casa cuidando a sus hijos”, dijo Agustina.

La joven tiene hermanos de 21, 18 y 14 años que, ahora, vivirán con ella. “Quedamos huérfanos y a la buena de Dios. Mi mamá me preparó para poder cuidar a mis hermanos, y a mis hijos también".

En el medio de su dolor lanzó un mensaje de alerta para quienes sufren de violencia: “Un violento no cambia. Su cabeza no cambia. No va a cambiar nunca".

Pidió que la muerte de su mamá no quede impune.

“Yo no me callo más, yo ya no tengo miedo y eso le quiero transmitir a mis hermanos y a cada una de las mujeres que estén pasando por esto. No tengan miedo. Salgan, griten, hablen, no se callen más, el violento no cambia nunca aunque pida perdón”.

Una realidad que supera a la justicia

El fiscal que interviene en la causa, Raymundo Barrera, en línea con lo que había expresado la fiscal General Adjunta, Bettina Croppi cuando ocurrió el femicidio de Milagros Bottone, dijo: "Si metiéramos presos a todos los hombres denunciados por violencia de género, no alcanzarían las cárceles”.

Barrera dijo que resultan esenciales las medidas complementarias como los botones "antipánico" y otras órdenes de restricción. De todas maneras, "muchas veces ni siquiera esas medidas funcionan o pueden evitar los hechos".

El fiscal dijo que desde el Poder judicial, como desde el resto de los organismos del Estado, "estamos superados, la realidad nos supera".

“El botón antipánico, en las afueras de Cruz del Eje, no funciona porque no hay internet”, fue otra de las declaraciones del fiscal.

