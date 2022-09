La madre de Joaquín González pidió que la Justicia cambie la carátula de la causa por el homicidio de su hijo.

Camila dialogó con Canal 10 y afirmó:

“Queremos que cambien la carátula por Homicidio simple, aparte él hizo abandono de persona y en sus declaraciones él miente.”

En ese sentido, señaló que Joe Heredia, principal acusado, "iba con dos personas, que son cómplices, y los tres están sueltos”

“En la autopsia sale el golpe en la cabeza, sale todo marcado con hematomas, no se golpeó solo", indicó la madre de Joaquín, quien además precisó que su hijo llegó al hospital muy crítico y sin signos vitales.

Es por ese motivo que aseguró: “Los peritos dicen que la causa de su muerte es el estrés, que lo provocan los golpes”.

Por otro lado, Camila expresó su profundo dolor por el asesinato de su hijo:

“Dejó una familia destruida, le arrebataron la vida. Él era la alegría de mi casa, me sacaron la vida, no se cómo seguir. Yo creo que estoy de pie porque él me da la fuerza, él está en todo momento conmigo. Para que él pueda descansar en paz yo necesito que se haga justicia.”

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 17 de julio, sobre Avenida Libertador al 1600, a la salida de un baile en el complejo Coloccini, en la ciudad de Alta Gracia.