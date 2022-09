El exbarrabrava de Belgrano, Roberto “Loco Tito” Ponce, fue baleado en el tobillo este martes por la tarde en la puerta de su casa en barrio Alberdi. Otro joven que estaba con él recibió un disparo en el muslo.

Ambos fueron internados en el Hospital de Urgencias. El joven fue dado de alta horas después. El Loco Tito fue derivado a la Clínica Chutro. Graciela Taranto, abogada del exbarra, afirmó que está fuera de peligro pero permanecerá internado ya que Ponce toma anticoagulantes que afectaron la hemorragia. Además, el disparo provocó lesiones en el hueso del tobillo.

Interna Pirata: Balearon al Loco Tito, ex jefe de la barra brava de Belgrano

Conflictos con la barra

Olga, esposa del Loco Tito, afirmó que su familia sufre constantes ataques. “El 2 de marzo recibimos los primeros tiros en mi casa, después me quemaron la casa en Santa Cruz del Lago, recibí llamadas de sicarios que me decían que me iban a matar a mi y a mis hijas y que me iban a quemar el auto y también pintadas amenazantes al frente de mi casa”, enumeró.

La mujer también declaró: “Yo no le debo nada a la Justicia. Vivimos en regla. Tito va a ser en enero socio vitalicio”. Además, afirmó: “Belgrano no tiene nada que ver. Está pasando por el mejor momento de la historia y no tiene nada que ver”.

El ocaso del Loco Tito: origen, aguante y retirada del jefe barra más antiguo del país

Alejado de la barra, Olga afirmó que el Loco Tito sufre los ataques por “envidia”. “Todo se calmó cuando Tito deja la barra. Lucas Pavón pidió que se la deje a él y Tito no se la deja a él, se la deja al ”Gitano" Menué", remarcó.

Y agregó: “Después el Gitano se ve que no tiene testículos para sostener la barra, se ve que le quedó grande, y combate el liderazgo con Lucas Pavón que le molesta la sombra de Tito. Acá hay un enfermo mental que se llama Lucas Pavón que le tiene envidia a Tito”.

Debido a los ataques sufrido, Olga afirmó que la familia ya no va a la cancha.

Causa judicial

El fiscal Guillermo Gonzalez está a cargo de la investigación sobre los ataques al Loco Tito. Actualmente la familia de Ponce está bajo custodia policial.

“La vida de él sigue en riesgo. Si los ataques no cesan, lo que están dejando ver es que la finalidad es acabar su vida”, remarcó Taranto.

Y agregó: “Me preocupa que no podamos avanzar judicialmente. Que se detenga que se impute quien se deba. Si no hay una intervención estatal fuerte, temo que cumplan con su cometido.”.