Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, afirmó que propondrá reformas en el sistema electoral universitario.

El rector aseguró, en entrevista con La Voz del Interior, que llevará una propuesta al Consejo Superior antes de finalizar su gestión en 2022.

“Es absolutamente necesario darle otra orientación a los estatutos de la universidad con todos los derechos, como la paridad de género, y sus obligaciones, como la sustentabilidad”, agregó.

Sobre el fin de su mandato y si dejará algún sucesor, expresó : "Yo no fui un líder de grupo. No me propuse, sino que me propusieron por un mandato, luego con la elección directa se dio lo del segundo. El grupo me precede y tiene la suficiente madurez para elegir a la gente que cree conveniente, porque lo han venido haciendo".

Las ideas de Juri

"La universidad tiene que dar un ejemplo de los nuevos modelos de democracia, que va a ser muy participativa", expresó el rector. Algunas ideas que propuso durante la entrevista son:

- Voto por Internet: tras la implementación del voto postal en elecciones para decanos, Juri propuso implementar el "voto por Internet con buen encriptado". Esta forma de voto podría utilizarse para ampliar la discusión de varios temas. "Muchas de las decisiones que toman muy pocas personas en la universidad deberían ser discutidas con muchos", dijo.

- Elección para rector directa y sin ponderación : actualmente todos los integrantes de la comunidad universitaria (estudiantes, egresados, docentes y no docentes) votan a rector. Sin embargo, los votos son ponderados, es decir, cada voto individual se pondera en base a qué claustro pertenece. El rector propone que las elecciones a rector sean "reales", es decir, que un voto represente a una persona, independientemente si es docente o estudiante.

"Cuando hicimos la elección directa me dijeron que se iban a meter los partidos políticos. Ahora ya nadie dice eso. Es fácil meterse cuando hay 200 personas que deciden. Pero no cuando hay 130 mil. Yo creo que tiene que ser una persona, un voto. Son todos universitarios", declaró el rector.

- Elección separada por separado para la Asamblea Universitaria y por claustros, no por facultad. La Asamblea Universitaria es la entidad que dicta los Estatutos de la UNC, crea facultades o toma el cargo de gobierno universitario en situaciones críticas.