Tiago Lasagno es un estudiante de ingeniería aeronáutica oriundo de Córdoba que el miércoles debía viajar a Francia por una beca que afortunadamente le otorgaron.

Al irse a estudiar al país europeo cumplía un gran sueño. Sin embargo, ese sueño fue frustrado, al menos por ahora, a manos de delincuentes.

Concretamente, este lunes estaba realizando la mudanza del departamento en el que vivía y, entre idas y vueltas, le forzaron una ventana de la furgoneta donde estaba cargando las cosas y le robaron una valija con su ropa y un bolso en el que llevaba no solo sus documentos, incluido su pasaporte con la visa, sino también el dinero de la beca.

El hecho ocurrió en Montevideo al 800, en la ciudad de Córdoba. Tiago habló con Canal 10 y manifestó cuánto lo afecta este robo:

"Me iba mañana pero no voy a poder viajar lamentablemente, el pasaporte tenía la visa para entrar a Francia que no se puede entrar sin la visa."

Por otra parte, afirmó que solo le queda "levantar la cabeza y hacer los trámites". En ese sentido, señaló que ya solicitó el pasaporte nuevo y que en los próximos días va a viajar a Buenos Aires para ver el tema de la visa "para poder viajar cuando sea"

Cómo ayudar a Tiago

Los amigos y la familia del joven estudiante comenzaron a pedir ayuda económica para recolectar el dinero que le permita volver a planificar su viaje.

Para poder colaborar con dinero los datos de su cuenta bancaria son los siguientes:

CBU: 0170290540000034644685

Alias: MIRADA.ALUDE.ARABE.