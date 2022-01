Los vecinos que viven sobre la calle Martín García al 300 de barrio San Martín, se mostraron indignados por la falta de energía que están padeciendo desde el miércoles muy temprano.

"Ayer a las 7:20 de la mañana se cortó la luz y es casi el mediodía del día siguiente y no hay ninguna señal. Hay gente enferma, gente imposibilitada, calor..", se quejó uno de los vecinos indignado ante las cámaras de Canal 10.

"En el caso nuestro que tenemos una pequeña fábrica y tenemos energía trifásica. Hay una fase que anda bien, las otras dos no. Hay gente que nos ha contado que se le ha quemado un televisor, alguna heladera , un desastre", sostuvo.

Además, indicó que la mayoría de los vecinos han hecho los reclamos correspondientes a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba( EPEC) pero que no han tenido ningún tipo de solución hasta el momento. "Todo el mundo ha hecho reclamos, yo hice 3 reclamos a EPEC. Por supuesto que todos tenemos las facturas al día porque es lo primero que te cobran y nos toman el reclamo pero es como en el fútbol: tienen un casete puesto y qué te van a decir", dijo el hombre resignado y agregó que la falla sería consecuencia de un "fusible que se ha cortado".

Por otro lado, una mujer contó el padecimiento que tiene por el corte:"La tengo a mi mamá imposibilitada, está en cama, me cuesta muchísimo moverla sin luz. Se prende, se apaga, se prende, se apaga. Así no se puede estar. y llamo a guardia norte y nadie me contesta. En EPEC te toman el reclamo y se pasan la pelotita, y ya no se puede más!!", se quejó indignada.

Otro vecino contó que tuvo que cerrar su negocio y perder mercadería a causa del corte de energía. "Yo tengo un negocio, un kiosco y bueno, las heladeras se me apagaban, se me prendían (...) y tuve que apagar todo. He perdido sándwiches, mercadería. Tuve que cerrar ayer a la tarde porque aparte la gente te pide bebidas heladas, y así no se puede trabajar", sostuvo.

Los damnificados pidieron que EPEC les solucione de manera inmediata el inconveniente ya que con más de 40 grados es imposible seguir soportando estar sin energía.

Mirá la nota completa: