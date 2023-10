El fin de semana extra largo muchas personas aprovecharon para viajar, y que los delincuentes vieron la oportunidad para ingresar a viviendas deshabitadas y llevarse todo lo que pudieron.

El blanco fue al country Las Cañitas, ubicado en la zona de Malagueño en camino a Falda del Carmen, donde cinco casas fueron asaltadas.

Uno de los damnificados dijo que “el barrio fue liberado” y contó que presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Carlos Paz.

El abogado Carlos Cardeilhac, sostuvo: “El barrio fue liberado, tengo la prueba. Ya tengo la denuncia en la Fiscalía. Voy a ir hasta las últimas consecuencias para que se descubra lo que está pasando en este barrio. Fueron cinco viviendas en forma simultánea. El barrio fue liberado para que delincuentes hicieran lo que quisieran”, indicó a Cadena 3 y a radio Mitre.

En tanto, el encargado de la empresa de seguridad que tiene que custodiar dicho country, el excomisario general Ramón Frías, señaló: "Las víctimas están conmocionadas por el hecho que les toca en forma personal. Le he enviado mensajes a la persona, estuve hasta la madrugada. Volví de Mendoza ayer directo al barrio, porque me preocupa”.

Además, sostuvo que se puso a disposición de la Justicia para la investigación de los robos y señaló que su presencia como empresa de seguridad en el barrio es reciente. “Venimos trabajando hace 40 días en este barrio. Nos hicimos cargo en forma repentina poniendo un sistema de seguridad porque habían sucedido algunos hechos. Hicimos una propuesta, con tecnologías”, explicó al mismo medio.

“Un clásico” de los fines de semana largos

A la vez, Frías indicó que es ya un “clásico” que este tipo de robos se produzcan los fines de semana largos. “Es un clásico de los fin de semana largos. Puede ser que hayan muchos domicilios vacíos. Los vecinos avisaban que se iban”.

El ex uniformado dejó abiertas varias hipótesis: desde que haya sido algún guardia quien haya permitido el ingreso de los delincuentes, hasta que lo haya hecho un vecino del country. “No hay que descartar nada. No vamos a proteger a nadie. Hemos analizado al personal para ver quiénes califican o no. No son robos a mano armada, son incursiones en casas. No está descartado que el implicado viva en el barrio. Hay que ver quién está viviendo, quién autoriza visitas. No descarto nada porque, según la experiencia, el delincuente podría haber adquirido un terreno y hacerse una casa”.

Frías recordó que en otra oportunidad, una persona amiga de un propietario hizo ingresar en su camioneta a otra, lo que, en el caso de Las Cañitas, podría haber dado pie a ingresos no autorizados de terceros, como otra de las líneas de investigación a seguir.

Con respecto a la denuncia penal realizada por el damnificado Cardeilhac, cuestionando la seguridad del barrio, Frías sostuvo que “Tiene razón de acudir a la Justicia”, y sostuvo que desde su empresa van a colaborar con la investigación.

Cómo va la causa en la Justicia

En tanto, la fiscal Silvana Páez de Villa Carlos Paz, ya impartió directivas a fin de recolectar las primeras pruebas en filmaciones de las cámaras de seguridad para poder identificar, incluso, un vehículo que alrededor de las 20:30 del sábado se estacionó y apagó las luces al frente de la vivienda del damnificado Carlos Cardeilhac.

Aparentemente, sus tripulantes habrían ingresado a la vivienda y se llevaron dinero en los ahorros que esta familia tenía guardados en un dormitorio en moneda nacional y extranjera por un valor estimado en 14 millones de pesos.

Según trascendió, en el domicilio los malvivientes fueron directamente a donde se encontraba el dinero, como si hubieran tenido alguna información o algún dato.

Hay mucho malestar en relación a la empresa de seguridad que brinda el servicio para este country, la misma que brinda seguridad o brindaría seguridad también en otros countries de la zona, donde en los que en los últimos tiempos también hubo robos.

Cabe señalar que por el momento no se ha identificado a ninguno de los presuntos ladrones, no hay ningún imputado y la investigación está en su primera etapa.

