Un propietario de una hamburguesería de barrio Marqués de Sobremonte fue agredido por un grupo de limpiavidrios y le intentaron robar mobiliario de su local.

“Fue algo de locos. No solo me quisieron robar sino que unos limpiavidrios me quisieron apuñalar”, declaró Ariel, dueño de Burguershop.

La agresión ocurrió el domingo a la siesta. Según relató Ariel a Crónica Matinal, él recibió un llamado al mediodía del kiosco vecino avisando que se estaban llevando mesas y sillas del local bajo la excusa de que lo iban a trasladar a otro comercio de él.

Sin embargo, Ariel no había ordenado nada así que fue a su local a averiguar qué ocurría.

En el local, Ariel detuvo al ladrón pero un grupo de limpiavidrios que estaba en la zona lo amedrentó. Uno lo quería apuñalar con un arma blanca, otro le tiraba piedras y una mujer lo insultaba.

Para evitar ser agredido, el hombre tuvo que resguardarse frente a la estación de servicio YPF.

Finalmente, tan solo el hombre que lo intentó agredir con un cuchillo fue detenido por la Policía.

“Está terrible la situación. Después vecinos me empezaron a pasar más videos de este muchacho”, agregó Ariel.