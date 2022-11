Un hombre de Río Primero fue víctima de un robo en el que le desvalijaron la casa y fue a realizar la denuncia a la Policía. Paralelamente a eso, el hombre indagó quiénes eran los delincuentes.

Fue así que el hermano de uno de los delincuentes le contó todo a la víctima, este le acercó esa información a los policías y les pidió que lo acompañen al domicilio donde estaban los ladrones.

Sin embargo, los agentes le dijeron que no podían hacer nada. “Las palabras textuales fueron que hiciera justicia por mano propia”, relató Fabricio a El Diario del Pueblo.

Disconforme con la respuesta de los policías pero también enojado por la impotencia, la víctima relató en su cuenta de Facebook que fue él por su cuenta a buscar las pertenencias y no pasó un buen momento: “Me alardearon la plata que me chorearon al frente mío. Me sacaron a las pedradas".

Según afirmó el hombre, los delincuentes le robaron una cámara, una PlayStation 4, perfumes importados, una bicicleta y una importante suma de dinero en efectivo.