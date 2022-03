Un insólito robo quedó registrado en la cámara de seguridad de un local en pleno Centro de Córdoba.

Un joven sentado en la vereda de calle 27 de abril al 240, a pocas cuadras de Plaza San Martín, esperó el descuido de un empleado para entrar en cuclillas y llevarse unas mochilas.

"Se ve que en un segundo que me agaché para juntar basura viene esta persona arrastrándose y me robó una par de mochilas que no tienen mucho valor", aseguró Axel, el empleado del local, ante la cámara de Canal 10.

Al escuchar el grito de otra persona que pasaba por la calle el empleado salió a correr al ladrón quien tiró en la calle lo que había sacado.