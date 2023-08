Una joven sobrevivió milagrosamente al ataque a balazos de su ex pareja. Recibió un impacto en la nuca, pero afortunadamente, luego de ser asistida en el dispensario de la zona de barrio Maldonado, fue derivada al Hospital San Roque y dada de alta en la mañana de este viernes.

Aylén, de 23 años, dialogó con Canal 10 y contó que el jueves ella volvía de trabajar y cuando estaba caminando hacia su vivienda apareció el atacante, comenzaron a discutir y él a gritar.

Ver: Intento de femicidio en Córdoba: un hombre baleó a su expareja en barrio

Al llegar a la casa, continuó la discusión y cuando ella intentó salir del lugar, el hombre -que según indicó la joven estaba drogado- comenzó a disparar. Fueron varios los balazos, y uno le dio en la nuca.

“Cuando estoy llegando a mitad de la cuadra siento un dolor, un ruido horrible en el oído y le digo a mi vecina que me ayudara y lo único que se me vino a la cabeza fue mi hija. Le dije a todos los vecinos que me cuidaran a mi hija, que yo los amaba… Fue horrible, no se lo deseo en la vida nunca a nadie. Sentí que me iba”, relató la víctima sin poder evitar el llanto.

Luego dijo que se desvaneció y que sus vecinos la llevaron al dispensario de barrio Maldonado y de ahí la trasladaron al Hospital San Roque. Después de ese desmayo estuvo siempre consciente.

Aylén contó que les decía a los médicos que iba a morir, y ellos la contuvieron aconsejándole que tuviera fe, que no iba a pasar nada, que pronto se recuperaría.

“Yo tengo mi hija con una discapacidad y en ese momento se me venía mi hija y le pedía por favor a los médicos que que me ayudaran. Y ahí en el hospital me dijeron ‘dos milímetros más negra y vos hoy no estás'”, relató la joven.

La bala que le disparó su ex pareja está aún alojada en la cabeza de Aylén.

“Yo hoy te lo puedo contar gracias a dios. Andá a saber si mi familia hoy me estuviera llorando en un cajón, mi mamá, mis hermanos…”, dijo entre lágrimas.

Una vida de violencia

En referencia al ataque de su ex, la joven sostuvo que “él lo que hizo lo hizo porque por su adicciones” y agregó que hizo lo imposible para ayudarlo a salir de la droga.

“Toda la gente que me conoce, mis compañeros de trabajo, mi jefe, mi familia mis amigos saben que yo hice todo lo posible hasta recurrir hasta el último lugar que podía haber ido para ayudarlo a salir de la droga".

En cuanto a la violencia que padecía, contó que "hace tiempo tuve el botón anti, pánico. Lo devolví se me había cortado el plazo, lo devolví porque él me había prometido que iba a cambiar, que iba a ser distinto. Era muy celoso y yo hice todo por para que él cambie”, reiteró la joven.

Al ser consultada cuánto tiempo había sufrido violencia de género, Aylén dijo que “siempre era verbal verbal hasta que una vez me metió una cachetada y lo denuncie tuve el botón” antipánico.

Y remarcó que fue su decisión entregar el dispositivo porque se había acabado el plazo. La joven dijo que pensó que iban a intentar volver, “estamos construyendo en esta casa.Tenía un buen trabajo gente que lo quería, pero las drogas los dominó. La droga era su vida”.

La joven agradeció a sus vecinos, porque “si no hubiera sido por ellos, él me mataba”, sostuvo. También a los médicos que la atendieron y le salvaron la vida.

Mirá la nota completa: