La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba admitió como querellantes particulares a tres mujeres de entre 30 y 40 años que fueron víctimas de abusos sexuales cuando eran niñas, aplicando el novedoso fallo de la Cámara de Acusación, que cambió el criterio de la prescripción para los casos de abusos intrafamiliares.

La decisión del tribunal permite que muchísimos de estos delitos que hoy pueden considerarse prescriptos sean investigados, a pesar del paso de tantas décadas.

Uno de los abogados de las víctimas, Fernando Freire, explicó que el caso se trata de un abusador que repitió la modalidad delictual a lo largo de los años dentro de su misma familia con nenas de prácticamente la misma edad.

En diálogo con Radio Universidad, el letrado indicó que “todo esto sale a la luz cuando la niña está en el colegio con otras compañeritas y rompe en llanto y comenta esto, y ahí es cuando la madre también rompe el silencio de casi 30 años, lo comenta dentro de la familia y dos sobrinas también cuentan haber sido abusadas”.

Freire remarcó que todos los casos se dieron en la misma franja etaria, e indicó que, luego de conocidos, los abusos fueron denunciados en la justicia.

La importancia del fallo de la Cámara de Acusación

“Se presentó como querellante la madre por la menor y también las dos sobrinas, a través de una de un fallo de la Cámara de Acusación que salió hace poco, donde rompe el lo que es la prescripción del artículo 67 del Código, entendiendo que al haber sido intrafamiliar -el abuso sexual- no tuvieron la posibilidad de realizar la denuncia en su momento por las particularidades del caso”, explicó Freire.

Al respecto, el letrado señaló que el abusador en este tipo de situaciones tiene una preeminencia ante las víctimas del momento de cometer el delito.

Para entender la cuestión técnica, el abogado indicó que este tipo de causas en general prescriben a los 12 años, pero aquí hay ciertas particularidades que fueron tenidas en cuenta por el tribunal: “En este caso, el acusado podría decir que están prescriptos estos delitos, pero la inconstitucionalidad marcada por la Cámara después del fallo de Piazza bien dado en el 2015, que dice ‘a mí no me puede atacar esta ley porque fue posterior a cuando yo hice este delito, sí me podrían atacar por este último caso de abuso’, pero el tribunal rompe esto”.

“Nosotros tenemos un sistema judicial donde el control de constitucionalidad, lo puede establecer cualquier juez, se llama un ‘sistema difuso’. La Cámara rompe esto y dice que el legislador en el momento de haber dictado la norma del código viejo, también tuvo que haber tenido en cuenta esto, tomándose como base también todo lo que son los convenios constitucionales que tenemos, con son los derechos de niños y niñas y adolescentes. Y es ahí cuando abre la ventana”, detalló Freire.

Cabe remarcar que en este caso de abusos sexuales contra la niñez, habían superado largamente los 12 años que la ley establece como tope para que el delito prescriba.

De acuerdo a lo señalado por el letrado, el tribunal entendió que “el momento que debe correr la prescripción del delito, es el momento en que la persona puede exteriorizarlo a través de la denuncia".

El histórico precedente para otras causas

Freire remarcó la importancia del nuevo fallo, y a la vez señaló que sólo cabe para causa de abusos intrafamiliares. “Estamos hablando de la victimización, de la dependencia a la persona” abusadora. No obstante, indicó que se podría ampliar el criterio para otros casos, como el de Marley o Jey Mammón, “porque estamos hablando que son personas que tienen una faz pública, supuestamente tienen poder”.

El letrado explicó que el fallo es aplicable en Córdoba como un precedente, pero que el nuevo criterio puede ser adoptado por cualquier juzgado del país, tomando como antecedente lo que pasó en Córdoba.

Al respecto señaló que si bien la Justicia provincial y la Federal van por caminos paralelos “tenemos un funcionario federal que está acusado por delitos que han pasado hace muchos años atrás. Habría que ver hoy qué criterio toma la Cámara Federal”, al respecto.

