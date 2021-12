Jhon Boretto en tiempos de nuevos desafíos en la UNC

La vida democrática de la Universidad Nacional de Córdoba, presenta un nuevo mojón en su institucionalidad que derivará en el alejamiento del actual Rector Hugo Juri para que, luego de las elecciones de 2022, se elijan las nuevas autoridades universitarias que ocuparán el rectorado de la UNC.

Durante la emisión del programa Redacción Abierta que se emite cada noche por la pantalla de Canal 10, el ex decano de Ciencias Económicas Jhon Boretto, trazó un balance de su gestión y manifestó sus inquietudes respecto de la nueva pedagogía que la sociedad actual le exige a las universidades.

En un tramo de la entrevista, Boreto fue consultado sobre cómo se ve como futuro rector a lo que el ex decano respondió que “esa es una pregunta que siempre se hace a las personas que han ocupado, como en mi caso, roles de este tipo. Es una posibilidad y sería un honor, pero también soy conciente de que no es una decisión personal.”

Mostrándose cauto, Boretto señaló que “en este caso el espacio, el grupo que lidera el Dr. Juri es un espacio muy amplio, un espacio en el que intervienen muchos claustros y son esos claustros los que tienen que decidir cómo va a ser el rumbo futuro de la universidad, que tiene que ser sin dudas la profundización de esa agenda de avanzada que el Dr Juri impulsó durante estos años y que nos vino muy bien para responder a las problemáticas de la pandemia, pero además son los ejes que la universidad necesita en el futuro, Así es que uno puede aportar experiencia, el trabajo en equipo que ha acumulado, la construcción de consensos, pero no es una decisión individual, no es una decisión de tipo personal, es claramente una decisión de tipo colectiva”, concluyo el ex decano.