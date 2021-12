Marcelo Conrero desde otro lugar de la gestión en la UNC

La vida democrática de la Universidad Nacional de Córdoba, presenta un nuevo mojón en su institucionalidad que derivará en el alejamiento del actual Rector Hugo Juri para que, luego de las elecciones de 2022, se elijan las nuevas autoridades universitarias que ocuparán el rectorado de la UNC.

Durante la emisión del programa Redacción Abierta que se emite cada noche por la pantalla de Canal 10, el ex decano de Ciencias Agropecuarias Marcelo Conrero, realizó un balance de su gestión y señaló la necesidad de mantener lo que el denomina como el Proyecto Juri.

Durante la entrevista, Conrero fue consultado a partir de su actitud de tanto sembrar acciones en pos de mejorar la universidad, si la idea es cosechar confianza para posibilitarle pelear por el rectorado el año que viene, a lo que el ex decano, recogiendo el guante, respondió que “el que siembra, siempre cosecha... la verdad es que a mí me gusta la gestión, soy un apasionado, lo que he hecho siempre es tratar de ayudar, Yo vengo del interior, sé lo que le ha costado a mi familia que estudiáramos con mis hermanos, Yo quiero seguir colaborando allí. Por eso cuando lo fui a buscar al Dr Juri para que fuera Rector hace seis años atrás, tenía esa convicción, lo conocía desde hacía 20 años y sabía de sus capacidades, cualidades e impulso, sobre todo la de adelantarse a la realidad. De hecho todo este proceso de pandemia lo pudimos afrontar porque Él se adelantó a estas cuestiones de la virtualidad, algo que ha venido para quedarse; entonces Yo cuando Él gana y ganamos la última elección indirecta de nuestra universidad, fuimos con el compromiso de que iba a ser la última, entonces en la elección directa Él me pide que lo acompañe.”

“Así fue”, continuó Conrero como “desde ese primer día Yo vengo siendo titular de Área de Gestión, además de ser ex decano, o sea que hoy, ya dejé de ser decano y estoy con mucho tiempo para seguir trabajando, aportando, tenemos un grupo enorme y con la confianza, las ganas y la convicción de que hace falta considerar este proyecto Juri que es universalizar la educación, generar desarrollo a través de la investigación aplicada y de esa manera vamos a cambiar nuestro país”, enfatizó el ex decano.