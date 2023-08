Este martes en los tribunales de Cruz del Eje se llevan adelante los alegatos en el juicio a seis policías acusados por el crimen de Joaquín Paredes (15), asesinado en octubre de 2020 en Paso Viejo por efectivos de la fuerza de Córdoba, y podría conocerse este miércoles la sentencia en este caso de gatillo fácil.

En la jornada anterior, la fiscal Fabiana Pochetino pidió prisión perpetua para los cinco policías involucrados en la balacera de la noche trágica, y también adhirieron a la solicitud los querellantes.

Este martes fue el turno de los defensores de los acusados. La lectura del veredicto fue programada para el miércoles.

El abogado querellante, Claudio Orosz, indicó a Radio Universidad que “quedó claro que adherimos prácticamente en todo a lo que la fiscal desarrollo y a sus pedidos incluso con las calificaciones legales y con el tipo de participación”.

Su colega, Pablo Ramiro Fresneda, solicitó al tribunal que sea aplicada la figura de “violencia institucional”, como lo hizo la Cámara 8° del Crimen de Córdoba en el caso Blas Correa.

“Nosotros también desarrollamos todos los indicios de mala de defensa que produjeron los imputados durante esta audiencia y que nos llevaban a pedir la (prisión) perpetua para los cinco autores. Algunos como autores propiamente dicho por dominio funcional del hecho, otros como partícipe necesarios”, agregó Orosz.

Respecto de cómo transcurrirá la audiencia de este martes, el letrado indicó que “hoy continuarán las defensas y esperamos que después del mediodía quizás ya se estén condiciones de la última palabra y que el jurado pueda pasar a deliberar”, indicó el querellante.

A excepción del entonces jefe de la seccional de Paso Viejo, Daniel Sosa Gallardo, acusado de amenazas calificadas, los otros cinco policías podrían resultar condenados con prisión perpetua.

Escuchá el informe completo de Jorge Vasalo:

Por su parte, quien defiende al autor material del crimen, Jorge Sánchez del Bianco sostuvo: “estamos convencidos después del análisis de la prueba y de lo endeble que ha sido la acusación por parte de la Fiscalía que no hay otro resultado posible que la absolución de nuestro representado porque se ha desmoronado por completo la acusación y eso lo vamos a ratificar con el análisis y el desglosamiento de la prueba".

Tras su alegato, el letrado indicó que Maikel López, el ex policía y principal acusado por el crimen de Joaquín, actuó en legítima defensa.“Si esta causa se hubiera investigado bien, no a medias como se hizo, no habría ninguna duda al respecto”, remarcó.

Además, criticó a la fiscal Pochetino, indicando que hubo falencias en la investigación y pidió que se “respeten las garantías constitucionales, porque cualquiera puede atravesar un proceso penal y es principio básico que se respeten”, dijo Sánchez del Bianco, en diálogo con los SRT.

Mirá la nota de Bruno Suárez al defensor Sánchez del Bianco: