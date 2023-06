Mientras se ultiman los detalles para el comienzo del escrutinio definitivo de la elección a gobernador y vice en la provincia de Córdoba del último domingo, Luis Juez volvió a fustigar el proceso del conteo provisorio del último domingo y se negó a reconocer la derrota, al afirmar que no se trata de un capricho: “No reconozco lo que la justicia dice que todavía no ha probado”, afirmó.

“Se ganar y se perder, ojalá que la justicia aclare quien ganó y voy a saludar al ganador”, dijo. El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, volvió a disparar con munición gruesa contra el gobierno provincial.

"Veinticinco años en el poder y no pueden armar una elección que no termine en algo raro", aseveró, tras el lentísimo escrutinio provisorio, que estipula que el candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, se impone por tres puntos porcentuales, cuando quedan por escrutar el 5 por ciento de las mesas.

En diálogo con el programa “Ponete al día” por radio Universidad, el dirigente señaló que no tiene la culpa de lo sucedido y pidió que las autoridades se hagan cargo de la situación. “No tomé la decisión de parar el conteo de los votos y hacerlo de forma manual”, expresó.

Más adelante, disparó contra el oficialismo provincial al señalar que “no pueden hacer nada bien, no pueden organizar una elección. No es mi culpa que la justicia haya contratado un sistema que no le funcionó", sostuvo.

Por otra parte, se refirió a las críticas vertidas por Martín Llaryora, que lo acusó de ser un mal perdedor. ¿Juez un mal perdedor, porqué? Hiciste las cosas mal, hacete cargo. Los antecedentes te condenan. A quien querés que me queje?", se preguntó.

En esa dirección recordó las duras críticas expresadas por Transparencia Internacional sobre el escrutinio, al señalar, en tono de queja, que el organismo dijo que “esto era un escándalo y me echan la culpa a mi”.

Agregó que va a esperar el escrutinio definitivo para reconocer los resultados y volvió a insistir en que hay muchas “actas incidentales” para revisar.

Juez reiteró sus críticas al gobernador Schiaretti. “Se podía ir por la puerta garnde, se está yendo por la claraboya del baño. La calidad institucional no es una `berreteada´, necesitamos normas y lamentablemente Córdoba no tiene nada que envidiar a Chaco y Formosa”, aseguró.

No obstante, señaló que de acuerdo a los datos provisorios, el oficialismo perdió muchos votos. Recordó que en 2019, “Schiaretti sacó 56 por ciento, ahora sacaron 43, perdieron mucho”.

En lo referente a los puntos cruciales que hasta ahora marcan su derrota, señaló lo sucedido en Capital. “Nos `conurbanizaron´, la elección se resuelve en cuatro o cinco barrios de la ciudad. El tema narco duele y da miedo. No denuncio porque estoy cansado” sostuvo y recordó que “el obispo dijo que ojalá no seamos Rosario”.

Finalmente Juez se refirió a la millonaria campaña publicitaria de Hacemos Unidos por Córdoba. “Tienen un monopolio de medios que les funcionan muy bien, gastaron millones en publicidad, tienen todo eso y tuvieron que estar hasta la una de la mañana contando votos”.