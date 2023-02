Hoy estaba previsto que se reanudarán las audiencias del juicio por el crimen de Valentino Blas Correas, adolescente asesinado durante un control de seguridad el 6 de agosto del 2020 en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, debido a la ausencia de cuatro jurados técnicos la jornada se trasladó al próximo viernes 10.

Son cuatro los ausentes, tres de los cuales presentaron certificados de salud por cursas enfermedades transitorias. Mientras que el restante alegó incompatibilidad horaria. La jornada de hoy iba a contar con un careo y la declaración de dos testigos.

El abogado representante de la familia, Alejandro Pérez Moreno, sostuvo que la extensión del juicio “es para preocuparse” y remarcó la importancia de “dar cierre” a las audiencias, comenzando “lo antes posible” con los alegatos.

“La prueba principal son los videos, tenemos todo filmado, tenemos la confesión de algunos imputados y seguimos dando vuelta. La prueba es contundente y abundante desde el primer día del juicio”, afirmó.

Vale destacar que otras 28 audiencias del se llevaron a cabo a fines del 2022, previo a la feria judicial. Esta es la primera vez en que una audiencia debió ser postergada. Acerca de esto se refirió Justiniano Martínez, abogado defensor del subcomisario Sergio González, acusado de encubrir el crimen.

“Esto me sorprendió y me preocupa muchísimo porque si no se solucionan estos problemas se puede incurrir en una anulación de causal del juicio, que sería una tragedia más de la que ya ocurrió en 2020", expresó.

Agregó en este sentido: “Estoy preocupado, tanto por mi defendido como por los querellantes, y familiares de Blas".