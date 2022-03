Kameleba presenta "In Door" su nuevo disco

Kameleba, la banda de reggae lanzó su nuevo disco-concepto ideado para sonar durante la temporada veraniega. "In Door" será presentando en vivo junto a las bandas invitadas Esencia y Family Pieces.



La cita es en Casa Babylon (Bv. Las Heras 48/ Ex Abasto), este sábado a las 23. Entradas en Alpogo.



Sobre "In Door"

Dicen que los amores de verano son especiales e intensos. Así también lo es “In Door”, el nuevo disco lanzado por Kameleba. El grupo cuenta con más de 20 años de trayectoria en escenarios de Argentina y América Latina, y le dio una vuelta de rosca al tradicional folklore jamaiquino, al cual le añadió algunos arreglos de géneros urbanos actuales.

“In Door”, compuesto por 5 canciones, mostró su anticipo hace algunos meses con el corte “Perdóname”, un lover acústico que incluyó un videoclip grabado íntegramente en San Luis, provincia de la que es oriundo el “León del Interior”.

El disco cuenta además con la producción de Hernán “Camel” Sforzini, referente del reggae argentino e internacional nominado a los Premios Grammy.

Tras la refundación de la banda en 2017, Kameleba se lanzó con todo produciendo nuevos materiales, manteniendo la esencia jamaiquina que siempre los caracterizó y añadiendo ideas musicales a esta nueva etapa. Así fue que en 2018 lanzó el álbum “El Presente Que Soñamos”, y luego (pandemia mediante) en 2020 el single “Tu Amor” junto a las reediciones dub del disco de 2018 y de un álbum icónico del reggae nacional: “Sueño Que Va”.

En este contexto, la banda presenta “In Door”, un disco que escribe una nueva página, que recrea su sonido original, que sortea obstáculos, que la encuentra animada a renacer. Como bien acusa su nombre: desde el "interior".

““In Door” recorre el mapa de la evolución de Kameleba y es una metamorfosis que nos conduce a convertirnos en una banda con un sonido que hace del pasado una experiencia evocativa pero transformadora, y que históricamente expresa desde el arte la naturaleza y esencia de nosotros mismos”, explicó Jorge “Pepo” Reynoso, histórico guitarrista y voz del grupo, y añadió: “Traemos una propuesta fresca, con un álbum no muy extenso para que tenga tiempo de sonar en los meses que dura el verano. Las canciones están pensadas para acercar las tendencias actuales del reggae internacional a nuestro género local, creemos que es momento de animarse a algo nuevo”.



"Este disco refleja una etapa de transición para Kameleba. Es una declaración de principios, una filosofía de vida. Es estar presentes hoy en tiempo real. Eso es para nosotros la música, el reggae. Intentamos volcar esa esencia no sólo en este álbum, si no en cada canción", comentó Lionel “Loli” Folch, bajista y miembro fundador.

20 años de historia y "reggae music"



Desde el año 2000, la banda ha ido evolucionando en diferentes formaciones y actualmente se encuentra conformada por cinco integrantes que mantienen vivo el reggae roots.



Loli Folch (bajista) y Sergio Barroso (baterista) comenzaron a crear canciones y a expresar su amor por los ritmos de Jamaica, desde sus inicios en el año 2000 en Villa Mercedes, provincia de San Luis, participando en el Festival Nacional de La Gorra (año 2001 - Córdoba), junto a los principales exponentes del género.

Ese año coincide con la incorporación del actual vocalista y guitarrista Jorge “Pepo” Reynoso. En el 2004 editaron su álbum homónimo debut “Kameleba”.

En 2006, se suma Cristian Gerardi en los teclados. En 2007, golpearon de forma contundente con su álbum “Sueño Que Va”, su segundo trabajo discográfico. Así se fue consolidando el sonido cargado de influencias de los grandes del reggae: Bob Marley, Peter Tosh, Burning Spear y Steel Pulse, entre otros.



La banda sigue representando la esencia del género que nació en el ghetto de Trenchtown, en la capital jamaiquina. Las letras de sus canciones hablan de conciencia política, espiritualidad y compases particulares del roots, que reflejan la calidez del sonido de la isla, sumado a pinceladas genuinas que la diferencian y caracterizan.



En 2010 presentan su tercer trabajo, “Vibrasound”. Dos años más tarde, “Tiempos de Tribulación”, con cortes como “Orillas” y “Todo lo que tú quieras”. El 27 de marzo de 2015 llegaron por primera vez al Teatro Ópera, fecha que coincide con una necesaria pausa, donde los integrantes bifurcaron sus caminos hacia nuevos horizontes musicales. El presente es el que soñaron sus miembros actuales y el resto de la historia se cuenta sola.

Kameleba mantiene viva la llama del reggae.