La ex pareja de Fabio “La Mole” Moli se refirió al fallo que condenó al exboxeador a dos años y dos meses de prisión en suspenso por coacción, en el marco de hechos de violencia de género que fueron denunciados en su contra.

Marta Cristina “Negra” Galeano dijo: “No estoy conforme con el fallo, pero la Justicia me dio la razón en que no mentí, así que estoy contenta porque me escucharon y me creyeron”.

En el proceso, a Moli se lo encontró responsable de coacción, pero hay que recordar que en la causa quedaron prescriptas dos agresiones (se lo acusaba por lesiones leves) a Galeano. Incluso se le denunciaba por violación de domicilio, aunque de todos estos cargos fue absuelto.

Sin embargo, Galeano expresó su temor porque dijo que “La Mole” tiene una conducta violenta y teme que con el paso del tiempo pueda volver a abordarla.

“Yo acá lo tengo a cuatro o cinco casas. Él es violento, es manipulador y mentiroso, yo lo conozco de toda la vida”, expresó y dijo: “Si a mi me viene a tocar o me dice algo, va a ir preso”.

Más agresiones

Aunque admitió que luego de la primera denuncia la relación fue buena, “La Negra” dijo que con el tiempo volvieron las discusiones. “El dice que culpa mía ha perdido el trabajo y ya venían los golpes de vuelta”, expresó.

En ese sentido, aseguró que la volvió a agredir varias veces. “Después de la denuncia, me volvió a golpear” dijo e insistió: “Hace tres meses me volvió a golpear”.

“Hace tres meses me pegó y me encerró y me pidió que no dijera nada y no lo denuncie porque se me largó a llorar pidiendo que no lo denuncie”, señaló, al remarcar que el exboxeador le pidió en varias oportunidades que no lo complicara al declarar ante la Justicia o que grabara un video en el que elle dijera que quería volver a estar con él.

En ese contexto, admitió que los golpes y agresiones fueron “de toda la vida”. “Desde que nos juntamos, tomaba y me pegaba, si me iba a otro lado me buscaba y me decía, tenés 5 minutos para volver”, dijo.

E incluso aseguró que también le pegaba la hija de ambos, Mariana, sobre la cual dice que “La Mole” afirma que no es hija de él. “No puede ser tan caradura en decir que no la golpeaba, me la vivía golpeando a mi hija”.

Dijo que Moli miente en sus declaraciones, al no reconocer los comportamientos que son denunciados en su contra. “Yo lo escucho hablar a él y me pregunto por qué no dice la verdad, si con la verdad no va a ofender a nadie, me da rabia”, expresó.

Hay que recordar que entre las declaraciones del exboxeador hubo reconocimiento de haber agredido a su expareja cuando dijo: "Me equivoqué cuando le pegué una cachetada".

A la espera del asesoramiento oficial

Galeano dijo que por ahora no tiene botón antipánico y que tampoco lo ha solicitado. Por el contrario, confirmó que ha recibido el llamado desde el Polo de la Mujer y que le han garantizado un abogado que la acompañe en este proceso.

“Ahora me han llamado del Polo de la Mujer y me han dicho que me van a poner un abogado. Quiero que nos divorciemos y me dé lo que me corresponde”, remarcó.

Lamentó en todo este contexto que sus hijos la abandonaron por su padre, porque es él el que tiene la plata, por lo que a ella “le dieron la espalda”.