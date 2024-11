Con marchas, clases abiertas y públicas, festivales y demás acciones, docentes, no docentes y estudiantes de la comunidad universitaria argentina, siguen visibilizando el reclamo respecto de garantizar el presupuesto universitario.

“Esta vez le tocó en Córdoba ser parte del plan nacional federal de lucha para seguir visibilizando el conflicto no resuelto en las universidades, un conflicto que es por la reducción del presupuesto, por la falta de actualización salarial y hoy nos toca en Córdoba, en el centro, haciendo volanteada, mostrando con esta carpa también, junto a otros gremios de la provincia de Córdoba, Universidad de Villa María, de Río Cuarto, de la UTN y de la universidad provincial en conjunto, docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias también, y con un festival en Ciudad Universitaria” dijo a Canal 10 Leticia Medina de ADIUC.

Al ser consultada sobre la expectativa que hay respecto del presupuesto universitario que contemple la situación de los docentes y presupuestariamente encamine a las universidades, Medina nos dijo que “hay varias iniciativas, el presupuesto que proyecta el gobierno nacional para el 2025 significa todavía más ajustes sobre las universidades, frente a esa certeza, hay distintas iniciativas al proyecto de ley de financiamiento universitario que fue vetado por el gobierno nacional, era una iniciativa en ese sentido y también ahora hay un proceso de juntada de firmas para una iniciativa popular, pidiéndole al congreso que haga un plebiscito para que podamos tener una ley de presupuesto que no esté a merced de las definiciones unilaterales del Gobierno nacional.

La situación actual

Entre los antecedentes de visibilización del conflicto, luego de tanta movilidad y movilizaciones que hemos tenido durante todo el año para defender la universidad pública y vemos que termina el año y no hay ningún tipo de diálogo, le planteamos a Javier Blanco de ADIUC quien nos dijo que “estamos en un otro momento político, cuando digo otro, digo respecto de los últimos 40 años de democracia, estamos llegando a un momento muy diferente para, mal creo yo, pero eso es parte de la disputa, de la discusión que hay en un año híperactivo, con dos marchas de más de 100.000 personas en Córdoba, habíamos tenido una sola de este tamaño que fue en 2018, por lo menos desde la universidad creo que tampoco hubo marchas tan grandes y ahora dos juntas un solo año, y sin embargo los resultados en términos de reacción del otro lado, no hubo casi nada excepto más insultos y mentiras y cambiar todo el tiempo un eje de discusión”, y agregó que “estamos en una situación tan extraña como esto: dicen que las universidades públicas tienen un alto grado de legitimidad social, quizás la institución que más tiene, al mismo tiempo dicen dos tonterías como auditoría, una palabrita auditoría, y ya todo el mundo está hablando de auditorías, cuando es algo que ocurre.”

Información y medias verdades

Al plantearle respecto de como manejan las redes y esos discursos se van metiendo en la gente que parece no entender de lo que se está hablando pero y por eso dicen “¡Oh mirá hay corrupción acá también...!” o sea no escuchan ni siquiera las verdades, o sea no no se puede llegar a la gente a veces con las verdades, y Blanco nos respondió que “yo creo que hay mecanismos que han transformado varias cosas, por supuesto la forma de comunicar, pero yo creo que sobre todo las propias subjetividades, y eso es lo que hoy está afectando de una manera incierta lo que hacemos o no hacemos.”

Sin embargo Blanco rescató que “algunas cosas aprendimos o sea las organizaciones todo este año de enorme lucha, presencia, trabajo, articulaciones, fracasos también, aprendimos varias cosas, creo yo en la universidad, lo que aprendimos, una de las cosas que aprendimos es que cuando trabajamos como comunidad universitaria lo más amplia posible, más articulada posible, tenemos algunos resultados, de hecho la última marcha implicó un aumento salarial unilateral insuficiente pero fue un pequeño aumento, la garantía salarial y un aumento del 6,8 que se acercó un poquitito para arriba de los 40 puntos que hemos perdido, o sea no es que soluciona, no es que nos deja bien, seguimos estando debajo de pobreza, más de la mitad de docentes docentes universitarios está muy cerca de la indigencia, y en esta situación, eso no es ni siquiera un alivio, es como un pequeño paso, pero si hubiéramos tenido dos o tres recomposiciones uno ya puede ir pensando en una paritaria que funciona, pero no funciona la paritaria.”

Sueldos desmantelados

En tiempos en los que hay sueldos de indigencia y de pobreza y los salarios que tienen docentes y no docentes de todas las universidades del país realmente están muy bajos, cabe preguntarse si para que la gente que trabaja en las universidades lleguen a un sueldo normal, decente, tendría que tener un 100% de aumento, respecto de lo que el Secretario General de ADIUC nos explicó que “con un 100% de aumento, estaríamos al nivel de los sueldos de 2015, entre los mejores de la época en ese momento llegamos como al tope entre agosto y octubre 2015 fue los sueldos más altos, equivalentes a los que teníamos en el 87 u 89 que fue el otro momento de salarios más altos, en octubre de 2015 y entonces empezaron a bajar muchísimo, por ejemplo en 2017/2018 en otro momentos bajaron menos pero ahora este último tiempo bajaron 40 puntos en tres meses.”

En tanto, la inflación, si bien va creciendo muy poco, muy bajo, a los salarios le va ganando todos los meses dos o tres puntos que se van perdiendo, una inquietud que también le transmitimos a Blanco, quien manifestó que “el único mes que ganamos un poquito fue el último, pero ahora volvió a quedar planchado, así que seguimos, o sea ese atraso no se recuperó, el que fue sobre todo Diciembre, Enero y Febrero.”

La crisis que genera fuga de cerebros

Al pedirles su opinión sobre la fuga de cerebros, las mentes más brillantes que tenemos en el país y que se están yendo y al parecer al Gobierno nacional no le importa, el representante de los docentes de la UNC no solamente coincidió con el análisis sino que reforzó la idea al decir que “casi que lo prefieren, parece que están desmantelando el pensamiento nacional, el pensamiento del país, desmantelando tanto los espacios de investigación, que la mayoría también están en las universidades, como en la formación, para mí es a propósito” explicó y agregó “la cuestión presupuestaria no creo que sea el problema, creo que es al revés, que es una excusa para desmantelar lo que significan los espacios donde el país, donde la Nación y la sociedad produce sus propios sentidos, propios significados, y justamente eso viene de la mano de una especie de nueva forma de política, asociada a esta falsificación de la realidad, esta idea del pensamiento único, como que la única salida es esta, lo cual es completamente incontrastable, o sea no hay ningún contraste con la realidad, efectivamente no es así, se sabe que no es así”, sentenció y profundizó su análisis diciendo que “ni siquiera lo comparte con otras ultraderechas al tema de la salida económica, si se lo compara con el presidente de Estados Unidos Donald Trump por ejemplo, con quien Milei siempre se compara, Trump tiene otro enfoque totalmente distinto “es al revés” dijo Blanco y agregó que “en realidad la diferencia fundamental entre Milei y otras ultraderechas mundiales actuales, es que además Milei es colonizado, Él es el Virrey, es el Rey, es la colonia de los poderes reales de occidente, o lo que Él llama occidente.”

Esperando el 2025

Con miras al 2025, Javier Blanco vaticinó un año que llega “con un poco de alarma, me parece que lo aprendido es que hay que articularse, tanto a nivel local, en los distintos espacios universitarios y otros espacios sociales, sobre todo la universidad, que es parte de una sociedad que está sufriendo mucho en muchos y muchas dimensiones. Tenemos cosas para decir, para compartir, para ayudar, cosas para ayudarnos, hay algo ahí que hay que volver a reconstruir, un tejido no sociopolítico, social y político, que pueda construir una alternativa a esto, una alternativa real que sea de alguna manera, popular, que sea algo que pueda superar esto que está ocurriendo hoy. Mientras eso no ocurra de una manera consistente, vamos a seguir corriendo atrás de las pavadas que dice este presidente pues son disparates y de la manera en la cual construye una interpelación a la sociedad que termina ajustándose a eso, a veces como el caso nuestro, disputándolo, siguiéndolo, a veces dejándolo ahí. Yo creo que hace falta organizarse para construir alternativas, la universidad tiene un rol importante ahí, un rol de articulación y de poder pensar futuros y creo que está empezando a ocurrir, lo veo sobre todo en la generación joven que está realmente impulsando otras ideas, empezando a entender lo que está pasando, nos costó, pero lo estamos logrando.”

Sobre este concepto final, no debemos ignorar el dato respecto de que la mayoría votó a Milei, la mayoría de los estudiantes lo votaron, excepto los docentes, al tiempo que es importante que se esté construyendo una alternativa para bien de todas y todos y no se está hablando de sólo un sector de la sociedad, sino de esperar el bien de toda una Nación.