Tras la multitudinaria asamblea llevada adelante por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), que implicó el cierre de algunas dependencias y la ausencia de trabajadores en sus puestos, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, lanzó este jueves una dura advertencia.

Miguel Siciliano sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba que “Municipal que no trabaje, que no esté en su repartición no cobra”. No obstante -y paradójicamente- el funcionario aclaró que desde la intendencia se “respetará el derecho a huelga”.

Al ser consultado sobre cuándo comenzarían a hacerse los descuentos de los días no trabajados, Siciliano respondió que la medida está siendo aplicada: “Ya empezamos. Esto se va a ver en el próximo recibo de sueldo”.

“No queremos que esta ciudad se vuelva a caer como lo hicieron la mayoría de los intendentes que por querer ser gobernadores entregaban las finanzas, no estamos dispuestos. Alguien tenía que tomar decisiones de fondo, cuidar este municipio, preservar las cuentas”, resaltó Siciliano.

Por último, el secretario sostuvo que “Es muy fácil decir que esta ciudad no debería tener cortes, no debería tener gente en la calle. Ahora, también quiero que usted sepa que es difícil elegir este camino, que es la de dar la discusión a fondo”, concluyó.

Cabe recordar que el gremio de los municipales está solicitando un aumento remunerativo del 30% con el sueldo de mayo y tres cuotas de 11 por ciento hasta noviembre, con cláusula de revisión en octubre, mientras que la municipalidad asegura que no puede afrontar dicho costo.