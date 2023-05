La Editorial de la UNC presenta "Ciencia Monstruosa 2"

La Editorial de la UNC invita a la presentación del libro "Ciencia Monstruosa 2". Más curiosidades científicas de otras monstruosidades famosas", de Alberto Díaz Añel.



La cita es el martes 23 a las 18, en el Salón de Actos de la Academia Nacional de Ciencias (Av. Vélez Sarsfield 249). Participa del encuentro el autor de la obra, Alberto Díaz Añel junto a Victoria Rubinstein.

Sobre el libro



Finalmente llegó la tan esperada segunda (y última) parte de Ciencia monstruosa. Nuevamente, y como en el primer libro, las características e historias particulares de monstruos famosos han contribuido para desarrollar temas científicos de manera clara y amena.



Esta vez es el turno de los Zombis, los monstruos más “jóvenes”, pero no por ello menos exitosos. Con ellos veremos que crear un zombi no es una tarea sencilla, pero tampoco imposible. Vuelven a aparecer los científicos locos, pero ahora el monstruo está dentro de ellos, como en el caso del Doctor Jekyll y el Señor Hyde. Y así como a ambos una pócima les podía cambiar el humor, también probaremos que muchas brujas en realidad no lo eran.

¿Quién no se imaginó alguna vez ser invisible? Bien, veremos los diferentes trucos que existen en la naturaleza para no ser vistos, y cómo la tecnología avanza para poder emular los atributos de El hombre invisible.

A partir de la historia de “El Retrato de Dorian Gray” nos adentraremos en el mundo del arte y de la ciencia, y aprenderemos que no todos vemos de la misma manera aquello que nos rodea.



Y en los últimos tres capítulos nos sumergiremos en un universo de plantas, animales y extraterrestres monstruosos, donde trataremos de escapar de vegetales carnívoros y tóxicos, dragones y gorilas gigantescos, y seres del espacio exterior que intentan exterminarnos.

Esperamos que, por segunda vez, puedan sobrevivir a tantos monstruos… y a tanta ciencia.