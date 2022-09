El jefe comunal de Tinoco, una localidad ubicada en el departamento Colón, a sólo 56 kilómetros de la ciudad de Córdoba, fue el primero en inscribirse para realizar el secundario, luego de que la provincia abriera en el lugar un Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos (CENMA).

En diálogo con Crónica Matinal, de Canal 10, Gustavo Bustos contó que era el sueño de su vida, ya que debido a que antes los padres no les permitían seguir estudiando a los hijos mayores, era una deuda pendiente.

“Arranqué mi gestión en el 2003 (…) en aquel momento no teníamos ni un jardín de infantes, lo iniciamos. Después en el 2005 arrancamos con un CBU (Ciclo Básico Unificado) para que los chicos no se fueran, no desertaran de la zona, y hoy tenemos el secundario”, detalló el jefe comunal.

“A consecuencia de todo eso, veíamos que mucha gente grande no terminaba su secundario, como en el caso mío. Mi universidad fue la escuela primaria, la Bernardino Rivadavia, la que me dio toda la educación y es lo que soy”, señaló Bustos.

Al ser consultado por qué fue el primero en inscribirse, dijo que “siendo jefe comunal, uno tiene que estar a la altura de las circunstancias”, y agregó: “Para mí es un orgullo ser el primero en anotarme y pensar que a los 58 años poder terminar una secundaria que anhelo, que toda la vida me propuse”, explicó.

“Hay mucha gente grande que se anota y está muy revolucionada e ilusionada para seguir con sus estudios”, sostuvo el jefe comunal, y contó que todos sus compañeros de la primaria se inscribieron, lo cual los hará revivir experiencias de su infancia.

Las prioridades de otra época

Cuando se le consultó por qué no había seguido la secundaria, Bustos contó que “En aquel momento, uno siendo el mayor de los cuatro hermanos, mi papá , mi mamá, me dijeron que el (hijo) mayor se tiene que quedar a trabajar. Mi viejo era un emprendedor de toda la vida acá en el campo y la verdad que eso nos llevó a que no me dejaran estudiar”, sostuvo.

Por último, el jefe comunal señaló que “Lo mío fue siempre el estudio, me encanta estudiar, así que eso lo tuve como deuda pendiente. Y hoy poner la posibilidad de que el CENMA se nos habilite, se abra acá en Tinoco”, para mí un sueño, sostuvo Bustos.

