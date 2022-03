Desde este lunes, Marc Stanley está de visita en Córdoba y recorriendo varios puntos icónicos de la ciudad.

En ese sentido, este lunes por la noche el embajador de Estados Unidos en Argentina compartió en su cuenta de Twitter un video en el que, según él mismo afirma, prueba por primera vez el fernet.

Luego de probarlo no pareció gustarle mucho por su expresión facial y las personas que lo acompañaban se rieron. Sin embargo, en ese momento afirmó "me gusta, me gusta".

Después de darle un segundo sorbo, allí sí pareció más a gusto con el fernet. De hecho, en el twit donde publicó el video aseguró "¡Me encanta!".

Stanley está de visita en la capital provincial y, además de sus encuentros para fortalecer lazos políticos, también está realizando un repaso de la cultura argentina y de Córdoba. Si bien el fernet es de origen italiano, se trata de una bebida típica en nuestra provincia.

Stanley se reunió con Juri

En el marco de su visita en la ciudad, el embajador de Estados Unidos en Argentina se reunió con Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba.

Es así que ambos visitaron la Manzana Jesuítica, lugar icónico de la ciudad de Córdoba. En ese marco, Stanley expresó en sus redes: ¡Felicitaciones a los cordobeses por el excelente trabajo de conservación de su patrimonio cultural!.