Con la presencia de las máximas autoridades rectorales de la universidades públicas argentinas, se desarrolló en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, el 92° Plenario de Rectores y Rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Durante el encuentro se advirtió que el estado de situación de la ciencia en la Argentina es alarmante, luego de haber transcurrido los primeros ocho meses de gestión del gobierno nacional.

A través de una declaración el CIN destaca que “La situación salarial es crítica. La falta de actualización de los salarios de docentes investigadores afecta directamente a quienes participan en actividades de producción de nuevo conocimiento y concluye: “Finalmente, instamos a todas las agencias del Gobierno nacional cumplan con las leyes vigentes, reviertan estas decisiones y prioricen el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, que son pilares fundamentales para el desarrollo del país.” y firman el comunidado Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se reunieron en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa el 30 de agosto de 2024.

La participación de la UNC en el plenario

Reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional, entre otros temas, apoyaron unánimemente el reclamo de acompañar el pedido de presupuesto que ya se aprobó en Diputados y que ahora va a llegar al Senado. También trataron el tema de la importancia de la ciencia y cómo se está desmantelando todo el sistema científico en la Argentina, con los severos ajustes presupuestarios que se están aplicando.

El Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, habló del financiamiento a los hospitales universitarios reclamando el mismo trato que tiene la Universidad de Buenos Aires (UBA) para el resto de las universidades.

En primer lugar destacó “el apoyo que hemos dado a la sanción de la ley de financiamiento, lo que no hace más que consolidar un reclamo que es absolutamente justo, porque claramente la naturaleza de las actividades que realizamos las universidades son muy difíciles de gestionar en un contexto de resoluciones de tipo coyuntural”, dijo el Rector de Córdoba y remarcó que “creo que tenemos que esforzarnos para que la sociedad comprenda, porque ha demostrado un apoyo y una solidaridad a la hora del reclamo que efectuamos durante el mes de abril, que lo siga haciendo también por supuesto con el trabajo que las universidades realizamos para rendir cuentas a la sociedad, para no ensimismarnos y vincular nuestros proyectos y nuestras acciones a las necesidades de nuestras comunidades.”

Luego Boreto destacó “un aspecto puntual sobre el tema de hospitales universitarios, en el caso de la Universidad de Córdoba, quizás haya alguna otra situación también, ha creado hace un par de años un nuevo hospital además de los dos hospitales tradicionales que tenemos, el hospital odontológico, la universidad le asignó presupuesto, pero no está contemplado en la distribución que se ha venido haciendo del ítem hospitales universitarios, este nuevo hospital. Entonces yo creo”, destacó el Rector, “yo no produciría un cambio en la estimación que han realizado porque es una estimación que me parece que es razonable para trabajar, en todo caso que se plantee un ítem que tenga en consideración la creación de nuevos hospitales y demás, a la hora de la distribución interna.”

Respecto de este punto, el Rector de la UNC puntualizó que “se podría proponer que a través de Presidencia, que se busque algún mecanismo, una comisión interna o alguna comisión ad hoc, que analice la problemática de los hospitales universitarios. Quiero también dejar constancia porque como lo dijo el rector Alfredo Lazzeretti, Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ha habido una situación que no está equiparada entre las universidades que tenemos y administramos hospitales universitarios.”

Boreto planteó que “hace unos días, a sugerencia del subsecretario de políticas universitarias, las universidades de Cuyo, de La Rioja y de Córdoba, hemos efectuado una presentación conjunta a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, requiriendo que se equipare la asignación presupuestaria a nuestros hospitales de acuerdo a las resoluciones que han asignado fondos necesarios a los hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires”, reclamó el Rector de la UNC.