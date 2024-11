Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) recibió este martes en el pabellón Argentina a una delegación extranjera conformada por representantes de diferentes universidades del mundo.

El recibimiento se dio en el marco de la iniciativa Study Córdoba que llevan adelante la Agencia ProCórdoba, Córdoba Acelera, conjuntamente con las 12 casas de estudios del ámbito provincial.

La iniciativa del Gobierno provincial representa “el primer paso institucional dado estratégicamente”, según divulgaron.

El objetivo de la idea es “consolidar a Córdoba en el mapa educativo global, atrayendo a estudiantes de todo el mundo que tengan interés en una formación de alto nivel, con un entorno académico de prestigio y en permanente innovación”

Durante la primera jornada, el pasado lunes 25 de noviembre en el Museo Superior de Bellas Artes Evita-Palacio Ferreyra, la delegación extranjera participó de una ronda de negocios y asistió a un panel sobre tendencias tecnológicas y su impacto en la educación de posgrado con empresas del sector EdTech y otras que brindan servicios vinculados a la educación y formación académica.

Recorrido por Ciudad Universitaria

En la segunda jornada la comitiva, acompañada por la prosecretaria de Relaciones Internacionales de la UNC, Elena Pérez, fue recibida por las autoridades de la Casa de Trejo.

El rector Boretto fue el encargado de darles la bienvenida y, además de valorar la presencia de la comitiva, se encargó de resaltar el trabajo del personal de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC junto a la agencia ProCórdoba del Gobierno de Córdoba.

“Si hay algo de lo que nos enorgullecemos en Córdoba es de la constante cultura de trabajo colaborativo entre diferentes instituciones y nos interesa continuar en ese camino”, dijo el rector

Además del titular de la Casa de Trejo, participaron del encuentro la vicerrectora Mariela Marchisio; el secretario General Daniel Lago; el secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica Santiago Palma; y el presidente de la agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara.

Delegación internacional

Los y las participantes de esta primera misión inversa representan al gobierno de Angola; la Universidad EAN (Colombia); la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa- Recla (Colombia); la Fundación para el Desarrollo y la Formación Académica – Fundefa (Ecuador); el EuroLatin Business Consulting Group (España) y The University of the West Indies (Trinidad y Tobago).