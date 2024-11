La última sesión del Consejo Social Consultivo (CSC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), llevada a cabo el pasado miércoles 20 de noviembre en el Vicerrectorado, sirvió para hacer un balance de las acciones realizadas en 2024 y proyectar ya el año que viene.

La reunión fue encabezada por el rector Jhon Boretto, la vicerrectora Mariela Marchisio y la directora ejecutiva del cuerpo, Carla Giacomelli. Este año, el CSC completó las actividades propuestas en la primera mesa temática relacionada con la formación para el empleo y la educación a lo largo de toda la vida.

En ese marco, el manifiesto firmado el pasado 7 de junio por diversos organismos, instituciones y entidades del ámbito universitario, provincial, municipal y del sector privado puso de manifiesto la necesidad de repensar y actualizar el sistema educativo para hacerlo más inclusivo y acorde a las necesidades laborales actuales.

Este año se completaron las actividades propuestas en la mesa temática sobre formación para el empleo y educación a lo largo de toda la vida. El año que viene se profundizarán estas líneas con los diversos sectores que lo integran.

En DATA UNIVERSITARIA de Canal 10, la Directora Ejecutiva del CSC, Carla Giacomelli, nos contó que el Consejo Social Consultivo es un órgano que está previsto en la última versión del estatuto universitario, cuando se hizo la última reforma y está compuesto por 15 consejeros y consejeras titulares y 15 consejeros y consejeras suplentes, y representan a distintos sectores de la sociedad. Ninguna de las personas que forman parte del CSC son de la comunidad universitaria, en el sentido de que no son de los claustros habituales, ni docentes, ni no docentes, ni estudiantes.”

Le consultamos sobre si los integrantes son referentes de distintos estamentos sociales, a lo que nos constestó: “justamente cuando se reglamentó el funcionamiento del CSC que eso ya fue en la gestión del Rector Boretto, se se propuso hacer una selección amplia, pidiéndole ternas y propuestas a distintas organizaciones ongs, instituciones gremiales, etcétera, para poder conformar este Consejo y efectivamente cada una de estas 15 personas representan a diversos sectores de la sociedad como pueden ser los gremios, como pueden ser ongs, como puede ser la sociedad civil, los derechos organizaciones de Derechos Humanos, etcétera; entonces sí es una muestra de las necesidades de la sociedad que pueden ser canalizadas a través de las personas que se sientan en este Consejo.”

Balance del 2024

A Giacomelli le pedimos nos hiciera un balance del 2024 y las temáticas que han tratado, ante lo que primero nos propuso hacer un poco de historia sobre “las actividades y las actuales personas que fueron parte del Consejo, que fueron designadas en agosto del 2023, su periodo es por dos años y ya en el 2023, cuando en mi lugar estaba Brenda Austin, empezaron a trabajar en una primera mesa temática que tiene como razón de ser la de discutir y traer sobre la mesa la problemática que tiene que ver con la capacitación para el trabajo y la educación a lo largo de toda la vida. En ese contexto, se realizaron dos talleres uno fue el año pasado en el 2023 y uno fue este año en el 2024, y sobre la base de esos dos talleres se pudieron abordar distintos temas que tienen que ver con este gran eje que es muy necesario y que tiene que ver, no solamente con actualizaciones profesionales, sino también con empezar a disminuir la brecha laboral de aquellas personas que no acceden a la universidad, que a lo mejor no acceden a un terciario, donde existe una brecha tecnológica muy importante, etcétera.”

“Los dos talleres, estuvieron vinculados al trabajo más formal y al trabajo más informal, tratando de atender a todos los aspectos sociales que se vinculan a esta temática y luego de eso el 7 de junio hicimos un evento donde propusimos un manifiesto, con algunos lineamientos que surgen de estos diálogos que abarcan a más sectores de la sociedad, además de los que están representados en el Consejo Social Consultivo, ya que de estos diálogos surgieron tres líneas de acción: una tiene que ver con las acciones interinstitucionales, con la articulación entre instituciones para lograr que estas actividades de capacitación puedan llegar a todas las personas, entonces nos pareció que cerrar esta mesa temática o mejor dicho culminar, esta charla para poder ponernos en acción, con un manifiesto en el cual distintas instituciones y distintos representantes de los gobiernos universitarios, municipales, provinciales, puedan acordar, era una forma de poner en acción esta cuestión, de modo tal que ahí sí fue muy importante esta convergencia de actores a cargo de distintos organismos del Estado y del sector privado donde todos acordamos que es necesario tener distintas líneas de acción tendientes a la formación para el trabajo y la educación a lo largo de toda la vida.”

Proyecciones para el 2025

Después de un 2024 con diálogos y propuestas, a la Directora Ejecutiva del Consejo Social Consultivo le solicitamos que nos trazara las líneas de accion del CSC para el año que viene y nos habló de continuidad al anticiparnos que lo hecho “se traslada al 2025, y una cosa que además surgió como consecuencia de esas conversaciones con las personas que no forman parte de la comunidad universitaria, es que todas estas actividades de capacitación la Universidad Nacional de Córdoba tienen muchas ofertas académicas y también ofertas de capacitación extensionistas, sin embargo para las personas que no forman parte de la comunidad universitaria es muy difícil encontrarlas, entonces también en ese plan, organizamos un “datathon” para empezar a relevar las actividades de formación en plan extensionista, que tiene la Universidad Nacional de Córdoba

Este “datathon, lo hicimos en conjunto con el colegio Monserrat, estuvieron involucrads estudiantes del colegio, mujeres en tecnología como parte del Consejo Social Consultivo y pudimos relevar más de 500 actividades de formación con perfil extensionista, que pueden llegar a un público mucho más general que el público universitario”, enfatizó Giacomelli.