La UNC se suma a proyectos de economía circular

Durante la semana del 25 al 28 de marzo, representantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) participaron en el evento lanzamiento del proyecto financiado por la Unión Europea sobre el “Fortalecimiento de las capacidades de transferencia tecnológica de las universidades para apoyar las cadenas de valor de la economía circular de los plásticos en América Latina” (TechTraPlastiCE), que se desarrolló en la Universidad de Lorraine, en la ciudad de Nancy, Francia.

El equipo que representa a Córdoba estuvo integrado por Germán Stropa, secretario de Políticas de Sustentabilidad, Francisco Berzal, director de Desarrollo Territorial y Formación para el Trabajo de la Secretaría de Extensión, y Enzo Cravero, presidente del Ente Municipal BioCórdoba.

El proyecto es parte del Programa Erasmus+ Capacity Building in the Field of the Higher Education, que promueve la construcción de capacidades institucionales de gestión de las universidades en diversas áreas.

Además de la UNC, participaron las universidades de Lorraine (Francia), Aveiro (Portugal), la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Central de Colombia, la Universidad de Santiago de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), la Universidad de Nacional del Sur (Argentina) y la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina).

“Estos espacios buscan fortalecer el trabajo hacia una transición verde, además nos permiten colaborar y generar alianzas con universidades de otros países e instituciones públicas y privadas”, explicó Stropa. Y agregó: “Actualmente tenemos distintas iniciativas conjuntas de reciclaje con la Municipalidad de Córdoba y asociaciones civiles, lo que permite insertar plásticos y otros materiales, que antes eran desechados, en el circuito de la economía circular.

Cravero, por su parte, señaló: “La economía circular es el camino para transformar la manera en que producimos y consumimos. Participar en este tipo de iniciativas internacionales nos permite fortalecer el trabajo que venimos realizando en Córdoba, Universidad junto a Municipalidad, integrando conocimiento, tecnología y gestión para impulsar soluciones sostenibles que beneficien tanto al ambiente como a la sociedad”.

Está previsto que TechTraPlastiCE se desarrolle a lo largo de tres años en paquetes de trabajo sobre temáticas relacionadas a: las oportunidades de innovación en economía circular, el desarrollo de una red de colaboración, gestión de proyectos, implementación de pilotos y comunicación. Para ello la UE apoyará con recursos económicos.

Además, se pretenden realizar convenios de colaboración con diferentes actores de la industria del plástico, desarrollar capacitaciones con empresas vinculadas con esta industria para mejorar los procesos productivos, promover investigaciones para conocer y determinar necesidades, a la vez que mejorar las capacidades institucionales, académicas y de investigación de docentes y estudiantes de la UNC, así como también consolidar un equipo de trabajo en pos del armado de un espacio articulado con la Escuela de Economía Circular de la Municipalidad de Córdoba para asesoramiento para empresas, instituciones y para la comunidad en general.

Según el portal TechTraPlastiCE, “esta reunión de lanzamiento marca el inicio de un nuevo y emocionante proyecto destinado a fortalecer el papel de las universidades en el fomento de la transición ecológica en la industria del plástico. Al potenciar las capacidades de investigación y transferencia tecnológica, esta iniciativa busca establecer colaboraciones sostenibles.”