El 3 de mayo a las seis de la mañana Cristina Nadaya recibió el llamado que cambió su vida por completo. Una policía le informó que Ariel, su hijo, se encontraba descompuesto en Diagonal Ica.

Después de un primer diagnóstico de borrachera, el hombre fue diagnosticado con doble traumatismo de cráneo y murió después de diez días de agonía. Su madre reclama justicia por la falta de atención que recibió en un Hospital de Pronta Atención.

"Fui con mi auto y encontré a mi hijo arriba de la ambulancia y veo un charco de sangre en la vereda", recordó Cristina ante la cámara de Canal 10.

La mujer acompañó a la ambulancia del 107 hasta el Hospital de Pronta Atención. Cerca del mediodía un médico salió para informarle que su hijo se encontraba borracho y que sólo necesitaba hidratarlo.

"Me dijo que me hiciera cargo de mi hijo porque estaba borracho y ellos no atendían borrachos", recordó Cristina con angustia.

Después de varias horas sin ver que su hijo reaccionara bajo un estado de inconciencia, ella lo llevó al Hospital Córdoba.

En el nosocomio de avenida Patria le dieron el diagnóstico que confirmó su temor. Los estudios en la cabeza detectaron un doble traumatismo de cráneo, Ariel no estaba ni borracho ni drogado.

En menos de dos semanas los médicos del Hospital Córdoba le informaron a Cristina la muerte de su hijo. "Dejó un hijo de siete años y a mí sola, era una persona excelente", expresó.