Azul está desesperada. Hace pocos días sacó a pasear a su perro al patio de su casa y, sin darse cuenta, se llevaron a su mascota.

Rápidamente comenzó a pegar carteles de búsqueda por todo el barrio José Hernández, donde vive ella. Así lo expresó Azul con mucha angustía en diálogo con Canal 10:

"Es mi hijo, lo amo y estoy desesperado buscándolo, ya no aguanto tanto dolor, no puedo comer, no puedo dormir"

Es por tal motivo que pide por favor que se si alguien lo tiene o conoce su paradero se comuniquen con ella.

De hecho, una persona le escribió al teléfono de contacto y le dijo que se lo habían vendido. Por tal motivo, esa persona ofrecía devolverlo pero con la condición de que le paguen el dinero que supuestamente pagó en esa compra, que eran 60 mil pesos.

"Les dije que obvio que se los pagaba pero ahí nomás perdimos contacto", manifestó Azul.

Ella está dispuesta a pagar ese monto como recompensa y expresa que "lo único que quiero es que mi hijo vuelva a casa, estamos sufriendo mucho".

Berlín, como se llama el perro, tiene tres meses y medio y Azul lo cría desde que tiene 45 días, desde bebé.

"Los que me conocen saben que él no me dejaba ni ir al baño tranquila porque era muy dependiente de mí como yo soy muy dependiente de él", afirmó Azul y expresó:

"Estoy sufriendo, me arrancaron un pedazo del corazón"

Por cualquier información, pueden comunicarse al 351-6235-067.