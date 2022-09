Este viernes León Gieco grabó un video en el que, además de cantar un fragmento de "En el país de la libertad" saluda y agradece a los bomberos de Córdoba por combatir los importantes incendios desatados en los últimos días:

"Hola, soy León Gieco, estoy en Buenos Aires pero se del fuego en Córdoba, en Huerta Grande. Quiero mandarles un saludo muy afectuoso a todas las hermosas personas, mujeres y hombres, que están en las brigadas combatiendo el fuego."

A su vez, el reconocido músico llamó a las autoridades provinciales para que se encarguen de frenar el desmonte en la provincia:

"También hacer un reclamo, si se puede, a las autoridades para que detengan esta desaparición de nuestros bosques nativos. Sin árboles y sin pájaros no hay vida, no hay agua, no hay aire."