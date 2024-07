Luego del rechazo de la última oferta salarial que el Gobierno provincial le hizo a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el gobernador Martín Llaryora tomó este martes, desde Londres, una decisión unilateral: abonará a los docentes sus sueldos incorporando los aumentos que le propuso al gremio para los meses de junio y julio.

Cuando verifiquen sus cuentas el próximo viernes o a más tardar el sábado por la mañana, los docentes deberían encontrar no solo el aumento de Julio, sino el retroactivo incorporando el aumento de junio.

Llaryora se encuentra en una gira oficial haciendo escala en Londres. Pero eso no le impide sostener el pulso que viene desarrollando para dejar cerrados los acuerdos paritarios con todos los gremios con que negocia la provincia. UEPC se resiste a un acuerdo que las Asambleas han considerado insuficiente.

Desde el exterior, el gobernador Llaryora ordenó el decreto y el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, le dará curso a la liquidación con los aumentos.

El gobierno especula con el impacto que puede generar el recibo de haberes en el acatamiento de la medida de fuerza que se decidió luego del último rechazo. Lo cierto es que la propuesta del gobierno no cumple el requisito básico que está acordando con el resto de los gremios de que se compensen los aumentos del índice inflacionario.

Los aumentos propuestos son de apenas 2,5% de aumento remunerativo, más una suma fija de 25 mil pesos para junio y un 2%, más el no remunerativo de 25 mil pesos para julio.

Hay que recordar que los montos no remunerativos no suman en los ingresos de los jubilados y achatan la pirámide: representan un porcentaje mayor para los sueldos más bajos.

Los aumentos se compraran contra una inflación en mayo del 4,08% y del 3,7% en junio, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia.