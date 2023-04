Después de seis meses del choque de Traslasierra, que involucró al exitular de la Unicameral Oscar González, los familiares de las víctimas mantienen el reclamo de justicia.

En una entrevista exclusiva para Canal 10 lo padres de Alexa, una de las dos adolescentes que sobrevivieron tras la colisión a la altura del Paraje Niña Paula, hablaron sobre el estado de la pequeña, la importancia de su testimonio en la causa y aseguraron libran una batalla contra el poder en Córdoba.

"Cumplió quince años internada y sentada en una silla de ruedas, estamos esperando un milagro", dijo Nassia González al explicar el estado en el que se encuentra su hija después que le diagnosticaran una lesión medular tipo A.

El 29 de octubre del 2022 Alexa viajaba con su compañera Marina en el asiento de atrás del Renault Sandero que manejaba la mamá de su amiga, Alejandra Bengoa. La docente de 56 años falleció en el acto mientras que las dos jóvenes debieron ser internadas con heridas de gravedad en el Hospital de Niños.

Aquella tarde Oscar González se dirigía desde Córdoba hacia Villa Dolores, por el camino de las Altas Cumbres, en un BMW X1 negro judicializado y entregado por el Tribunal Superior de Justicia a la Unicameral para tareas legislativas.

"Sentimos que a Alexia la chocó el poder", dijo Gustavo Álvarez, papá del corazón de la adolescente. Además le pidió al gobernador Juan Schiaretti "le diga a la sociedad si González iba o no en uso oficial del vehículo".

En los últimos días el juez federal Sergio Pinto se declaró "incompetente" y ordenó que la investigación sobre el uso del BMW X1 pase al fuero provincial pese a que el fiscal federal Maximiliano Hairabedian había solicitado el procesamiento de González.

Por otra parte Nassia González destacó la importancia del testimonio de su hija sobre el choque que impactó de lleno en el seno del sistema político cordobés.

"Me quedó sorprendida con los detalles que me cuenta, nunca perdió el conocimiento", afirmó la mamá de Alexia en el piso de Canal 10. Además recordó que su hija le dijo que después del impacto no sentía su cuerpo de la cintura para abajo y "sólo quería salvar a Marina".

En el plano judicial se espera que este viernes se lleve adelante la pericia mecánica sobre el choque frontal en el Valle de Traslasierra.

El papá del corazón de Alexia aseguró que el punto de impacto de los dos autos no está en discusión y reveló lo que les dijo la fiscal Analía Gallarato en un reunión el lunes pasado.

"Nos dijo que el punto de impacto no está en discusión. Además tomó un papel, hizo un croquis y marcó el punto de impacto en el carril que le correspondía a Alejandra Bengoa", comentó Gustavo Álvarez.