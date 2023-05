El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, plantó bandera este martes en Mar del Plata como precandidato presidencial en la firma de un convenio de colaboración turística.

Acompañado de los diputados Florencio Randazzo y Alejandro "Topo" Rodríguez y del intendente marplatense, Guillermo Moreno (PRO), Schiaretti apuntó contra la "grieta" y reiteró su apuesta a una coalición de gobierno sin el kirchnerismo, según informó La Capital de Mar del Plata.

“Los argentinos precisamos tener un país normal. Que piense en el que se levanta todos los días para ir a trabajar y no en la cultura del subsidio”, afirmó el Gobernador cordobés.

En su discurso el mandatario expresó su intención de conformar un “un gobierno de coalición” en base a una programa con otras fuerza políticas con las cuales no descartó ir a las PASO.

Sin embargo rechazó una posible confluencia con el kirchnerismo en las próximas elecciones y en la idea de superación de la grieta.

“Si me preguntan si participaría de una paso en la que esté el kirchnerismo, la respuesta es no”. “Yo no tengo nada que ver con el kirchnerismo. El peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con el kirchnerismo y no vamos a participar de una PASO en la que esté ese espacio”, afirmó Schiaretti.