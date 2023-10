Este domingo, se definió que la segunda vuelta será entre Sergio Massa y Javier Milei.

Tras el tercer puesto de Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical deberá definir qué postura tomará.

“Esta democracia que estamos a punto de cumplir 40 años nos va enseñando día a día que la gente ha entendido que es dueño de su futuro, de su voto, que no lo va a regalar y que no lo presta”, reflexionó Marcos Carasso, presidente de la UCR Córdoba en Nada del Otro Mundo por 102.3 FM.

Y agregó: “Estamos sorprendidos por la elección con números muy distintos que se pensaban. Hace que uno reflexione y trate de encontrar las razones por la cual la gente no nos ha tenido en agenda”.

El dirigente radical adelantó que la UCR se reunirá para definir la postura que tomará en la segunda vuelta del 19 de noviembre.

“Veremos qué es lo que finalmente haremos. Si vamos a tener una decisión orgánica o se va a dar la libertad de acción”, aclaró.

A título personal, Carasso declaró: “No la voy a caretear. Milei es el juego de la oca, es retroceder 70 casilleros”.

El dirigente radical recordó los insultos que el candidato libertario lanzó contra Raúl Alfonsín y la UCR en general. “Milei nos ha humillado en forma permanente en el Congreso. Nos ha tratado de delincuente, todo el día”, destacó.

“A Milei no lo votaría, no lo voto, no lo votaré nunca. Pero no estoy diciendo que lo vaya a votar a Massa”, aclaró.