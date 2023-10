Tras el acuerdo entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri para apoyar la candidatura de Javier Milei para el balotaje de manera inconsulta, puso en crisis la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) donde hubo muchas críticas contra esa decisión.

En el caso de la Unión Cívica Radical de Córdoba (UCR), el titular del partido, Marcos Carasso, aseguró que “el acuerdo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei nos descolocó y nos tomó por sorpresa”.

"Nos enteramos ayer de manera sorpresiva, cuando todo hacía pensar que debíamos reunirnos partido por partido y luego la alianza para analizar la derrota electora y empezar a delinear los pasos a seguir, pero con esto todo eso no se pudo hacer", aseguró Carasso en diálogo con radio Universidad.

En esa línea, el diputado nacional confirmó que este jueves a las 16, “vamos a realizar una reunión provincial de la Unión Cívica Radical para definir que hacer, aunque seguramente vamos a adherir al documento emitido ayer por el partido a nivel nacional”.

“Ayer quedó claro quienes estamos defendiendo ideas y valores y quienes no. No sólo por las agresiones del propio Milei hacia nosotros, sino también porque no compartimos muchas de sus ideas como parece ser que sí lo hacen Patricia Bullrich y Mauricio Macri”, aseguró Carasso al ser consultado por su postura respecto al acuerdo con Milei.

"En Juntos por el Cambio (JxC) nos vamos a quedar quienes, hasta el sábado a la noche, planteábamos un modelo de país para derrotar al “kirchnerismo” y del otro lado quedarán los que piensan que debe primar el odio y la bronca hacia el gobierno nacional y eso haga que valga todo”, dijo el dirigente.

Sin embargo, Carasso dijo que no cree que haya una partición profunda de la coalición de JxC, “salvo que Macri avance hasta el punto de sumarse al partido de La Libertad Avanza (LLA)”.

Neutralidad

Al ser consultado por la posición que tomarán respecto al balotaje del 19 de noviembre, Carasso fue contundente al indicar que serán prescindentes y que no habrá apoyo explícito para ninguno de los dos candidatos que se enfrentarán.

“Nosotros estamos igual de lejos del kirchnerismo que de Milei, no hay posibilidades de acordar nada con ninguno de los dos, al menos desde la dirigencia, después los afiliados harán lo que quieran hacer. No estamos en el balotaje, no vamos a apoyar a nadie y tampoco vamos a militar el voto en blanco. Que Massa o Milei enamoren a nuestros afiliados y que la gente decida”, aseguró Carasso.

Sobre eso, indicó que sea quién sea el próximo presidente, desde JxC deben prepararse para cumplir el rol de oposición.