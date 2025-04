El gobernador Martín Llaryora presentó este martes el nuevo Acuerdo Federal junto a intendentes y jefes comunales de toda la provincia, en un acto realizado en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial, y dijo que su gestión no se olvidó de los intendentes en los momentos más difíciles.

Y lanzó una advertencia: “Quienes me critican en mi partido, no entienden que trabajo para todos los cordobeses”.

El acuerdo no incluyó a la Capital, por lo que no estuvo presente el intendente Daniel Passerini.

Una presencia destacada fue la del radical Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, quien se ubicó al lado de Llaryora en el escenario. Y al lado de Ferrer, Sara Majorel, la intendenta de Marcos Juárez, que milita en el PRO.

Además, en el recinto acompañaron numerosos intendentes, en su mayoría radicales.

Llaryora: “Día histórico”

“Es un día histórico. Esto es fruto de no haberme olvidado que fui intendente en uno de los contextos económicos más difíciles”, dijo Llaryora.

“Claramente había que ordenar la macroeconomía, y hemos acompañado muchas medidas del Gobierno nacional. Por su puesto que tenemos diferencias. Y una de las principales diferencias es un día como hoy, porque los números deben cerrar con la gente adentro, y el superávit es para generar trabajo”, agregó el gobernador.

Llaryora destacó también que había muchos intendentes que “privilegian a la gente por sobre su propio partido político”.

“Algunos no entienden que al que le toca ganar gobierna para todos. Para los que no gobiernan es fácil críticar. En esa crítica no están a la altura. Y quienes me critican en mi partido no entienden que trabajo para todos los cordobeses”, advirtió.

Provincia y Nación

En su discurso, Llaryora también remarcó su postura frente al gobierno de Milei.

“Córdoba le ayuda a la Argentina. Vemos la desesperación de la gente: creció el Paicor, el Boleto Educativo... ¿Qué hubiese pasado si cortábamos los subsidios? En el momento que desfinancian la universidad creamos la red de universidades más grande de la historia", explicó.

Según el gobernador, en los últimos meses, aumentó 30% la demanda en salud y en este primer bimestre el 11%. “Es la clase media que se está cayendo. Y nuestros programas son para sostener a la clase media. Para eso necesitamos un Estado inteligente. Sería fácil que cierren los números dejando a la gente sin salud, educación y obra pública. Pero vamos a sostener a Córdoba de pie”, enfatizó.

En otro momento, le dedicó un párrafo a las guardias urbanas. “Ninguna iniciativa de este gobierno es obligatoria. Estará en las espaldas de cada intendente saber si colaboró a mejorar la seguridad en su pueblo”, remarcó.

No hay plata

Para la mayoría de las localidades, el acuerdo representa un respaldo clave frente a la caída de la recaudación provocada por la crisis; para otras, fue un salvavidas indispensable para cerrar las cuentas locales.

Los fondos se conforman con aportes del Tesoro provincial —que resignó un 1% de su coparticipación— y con el esfuerzo de los propios municipios, que duplicaron el descuento aplicado sobre la coparticipación redistribuida automáticamente.