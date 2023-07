Tras la victoria de Hacemos Unidos por Córdoba en las elecciones del pasado domingo 23 de julio, el gobernador electo Martín Llaryora generó un revuelo en el ámbito político con su efusivo discurso en el que desafió a aquellos que pretenden darle lecciones sobre cómo gobernar el interior del país.

En su discurso tras el triunfo de Passerini, Llaryora no escatimó en palabras y apuntó directamente a quienes, según él, no comprenden la realidad y necesidades de la región. "Vengan y gobiernen acá… devuélvannos la guita de las retenciones. ¡Hasta cuándo vamos a seguir así! Nosotros no tenemos precio, defendemos la Argentina federal, pero el interior no aguanta más. Las próximas gestiones nacionales nos tienen que sacar la pata a los que laburamos y producimos. No estamos en la timba financiera", declaró Llaryora ante una multitud de seguidores.

La contundencia de sus palabras generó diversas reacciones, incluyendo críticas y debates en varios medios. Sin embargo, lejos de retractarse o moderar su postura, el gobernador electo reafirmó sus declaraciones a través de su cuenta de Twitter. Compartiendo un recorte de su propio discurso, Llaryora destacó una frase del General San Martín: "Hace más ruido un sólo hombre gritando que cien mil callando".