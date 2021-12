La dueña de un local céntrico, en la ciudad de Córdoba, denunció que un grupo de cuatro jóvenes le robaron mercadería, la golpearon y, posteriormente, se burlaron de lo hecho en las redes sociales.

Salomé, la dueña del negocio, indicó que las mecheras se llevaron cinco prendas sin pagar, tras lo cual corrió para localizarlas. "Una sale corriendo, la otra me frena y me dice 'no la toqués'", y allí comenzaron los golpes.

El hecho de inseguridad ocurrió en el conocido Paseo del Sol. Fuera del lugar, las ladronas fueron detenidas por un policía, quien advertido sobre la posibilidad de un nuevo ataque de golpes contra Salomé, no hizo nada.

"Por favor, agarrala porque me va a volver a pegar", le pidió al oficial, quien se mantuvo inactivo y dejó que tres de las cuatro ladronas (una ya había escapado) golpearan nuevamente a la damnificada.

Allí no termina todo. Salomé decidió denunciar el hecho en las redes sociales del negocio pero recibió burlas de las ladronas y algunas conocidas de las maleantes. Toda una postal de la sociedad cordobesa actual.