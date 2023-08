Esta mañana, el Polo Obrero realiza una manifestación ante la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Córdoba, ubicada sobre Chacabuco al 300. Según informaron, reclaman la entrega de alimentos por parte del Gobierno Nacional sumado a nuevas actualizaciones en las asistencias sociales.

“ No estarán presentes todo el cuerpo del Polo Obrero sino delegados, cuerpo dirigente y compañeros a cargo de merenderos porque queremos que quede claro qué estamos reclamando”, dijo Emanuel Berardo, dirigente de la organización.

Sostienen que hace cuatro meses los comedores no reciben alimentos ante un contexto de fuerte crisis inflacionaria: “Once millones de personas dependen de esos comedores y no se los ha asistido por parte del Gobierno”.

Previo a la movilización, se dispuso un fuerte operativo de seguridad alrededor del edificio. Participan la Policía, Guardia de Infantería, el Eter, Caballería, Duar e Investigaciones, entre otros. Ante ello, Berardo calificó de “exagerada" la disposición de las fuerzas.

“ Nada tenemos que ver las organizaciones que nos manifestamos con los hechos que han ocurrido, considerando los dichos de Castells, quien decía que se convocaban a saqueos”, aseguró acerca de la oleada de intentos de robo a supermercados ocurridos en los últimos días.

En diálogo con Ponete Al Día por Radio Universidad, agregó: “Hemos dejado claro que en nuestro accionar, que nunca involucró a los supermercados, que el responsable de la situación es el poder político, encargado de que la mitad de la población esté bajo la línea de pobreza, de acercar alimentos a los comedores y de mejorar la situación”.