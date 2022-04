La noticia que nos conmocionó a todos fue confirmada con sentidas palabras en las redes por su hermana María Elena:

"Mi corazón está destrozado, después de pelearla como un campeón mi amadísimo hermano Ica Novo se fue de este mundo.

Mi hermano mayor, el que me enseñó a oír buena música, me hizo fanática de Los Andariegos, de Los Nocheros de Anta, entre otros, y el que me inició en la militancia en el Peronismo. Todo esto mamado en nuestra casa, con un padre de gusto exquisito por la música y una madre militante peronista.

Ica, sos eterno en nosotros los que te amamos.

María Zamba, el papi, la mami, la Lali, la Nuni y la Mica te están esperando.

Dejás para todos tu música y tu poesía; obra maravillosa como pocas.

Siempre orgullosa de vos, jamás transaste para ganar dos mangos más.

¡Imposible olvidarte, Ica eterno! Así comienza diciendo el posteo .

Gran músico, autor, compositor, guitarrista y cantante había nacido el 4 de julio de 1951 en Deán Funes.

Autor de piezas que pintan como ninguna esta Córdoba que habitamos.

Su hermana, culmina diciendo en las palabras de despedida:

Para despedirte, hago mía tus bellas palabras cuando la Nuni, nuestra hermana, se fue:

"Uno naturaliza lo irreversible, sobre todo porque no queda otra, pero es inevitable el dolor desgarrador de la despedida de alguien que amamos.

¡Que haya eternidad para cobijar tu alma, que haya luz infinita para alumbrarte!

Nada se pierde, todo se transforma, estoy seguro, pero hoy necesito llorar tu partida.

Que la Tierra cobije tu cuerpo de este mundo y el Cielo tu alma de todos los mundos. Y que Dios demuestre su existencia guiándote en el viaje eterno..."

El velatorio será a partir de las 10 hs en Jerónimo Luis de Cabrera 148 Empresa CHR - Alta Córdoba - Ciudad en Córdoba .

Desde hace tiempo participaba como columnista del programa "Siete Mares" que Radio Universidad emite los domingos de 14 a 16 hs, donde con Daniel Quinteros, conversaba sobre temas profundos: la vida, el arte, el ser humano y dejaba sus canciones clásicas.

Recordamos su participación en "Lo que se nos canta" el progama con Silvia Lallana en el canal universitario.

Un poco de historia:

En Corral de Bustos formó su primer grupo: Los del Llano, y luego también estuvo en Plataforma 1, un grupo de fusión rock.

En Córdoba fue parte de la mítica peña del Chito Zeballos y en Buenos Aires en el "Palo Borracho". Novo es refundador y director de la Escuela de Música de Santa Rosa de Calamuchita (1990-1991), también fundador y director del Conservatorio de Música Popular durante 1993-1994 en Córdoba (Argentina) y dirigió los Talleres de Folclore en Radio Nacional Córdoba en 1992.

Durante casi once años vivió en España. En Barcelona canta y dirige el "Cafetín Musiquero",​ célebre reducto de la noche barcelonesa, lugar de reunión de músicos y artistas, por donde pasaron Joan Manuel Serrat, el Gato Pérez, Isabel Parra y Ángel Parra, Carles Benavent, Sisa, Toti Soler, Chango Farías Gómez, Roque Narvaja, Jorge Cumbo, Jordi Batiste, Esther Tusquets, Adolfo Marsillach, Los Nocheros de Anta, Josep Maria Bardagí y muchos más.

Con el Chango Farías Gómez, a quien reconoce como uno de sus maestros, forma MesclaFina (nombre dado por Mario Trejo), junto con el catalán Martí Soler (guitarra española y eléctrica, laúd) y el aragonés Juancho Pérez (bajo eléctrico y contrabajo)

Toca después con Juancho Farías Gómez (bajo), Chiche Ramos (percusionista uruguayo) y el guitarrista y compositor chileno Juan Carlos Concha.​ En España graba dos discos:​ Cuando el hombre va en camino (reeditado años más tarde) y El Cafetín Musiquero (con Edgardo Porcelli, Julián Bildósola, Feliu Gassull y otros)

Compartimos este avance del programa de Canal 10 "El jinete insomne" del que fue partícipe

Cuando vuelve a la Argentina se empiezan a conocer sus canciones. En 1992 recibe el premio consagración en el Festival de Cosquín.

Su música fusiona sonidos étnicos de América con timbres, armonías y formas contemporáneas, ha puesto música a textos de los poetas Nicanor Parra, Mario Trejo, Antonio Esteban Agüero y Leopoldo Marechal. Las canciones de Ica Novo son grabadas e interpretadas por numerosos e importantes artistas: Mercedes Sosa, Peteco Carabajal, Jairo, Cacho Tirao, Los Quilla Huasi, Chango Farias Gómez, Los Nocheros, Soledad Pastorutti y otros.

Ha tocado junto a Mercedes Sosa, Chango Farias Gómez, Peteco Carabajal, Rubén Juárez, León Gieco, Lito Vitale, Liliana Herrero, Raúl Carnota, Leda Valladares, Jorge Durietz, Roque Narvaja, Verónica Condomi, Jacinto Piedra, Liliana Vitale, Suna Rocha y otros.

Participó como invitado en discos de: Leda Valladares, Raúl Carnota, Peteco Carabajal y Los Cuatro de Córdoba.

Un autor prolífico

Ica Novo es autor de temas como "Del norte cordobés", "Gato de Cosquín", "La repiqueteada", "Como las de antes" y "Persiguiendo al viento" (con Pepe Novo). Autor de los textos de varios temas con música de Peteco Carabajal: "Los indios de ahora". "Movimientos del amor", "Ckayna Kunan", "Voy andando", "Al gaucho Jorge Cafrune", "Huella de lluvia" y otras. Su chacarera "Del norte cordobés" es el tema más grabado en la historia del folclore argentino.​

Para el centenario de la fundación de la ciudad de Corral de Bustos compone "La Corralera", que incluyó en su disco "Córdoba, la luz del centro" en 2012.​

Es autor del Himno del Festival de Deán Funes. Ha compuesto música para cine.

Su hijo Salvador es pianista, autor y compositor desde los cuatro años de edad y ha sido elogiado por grandes músicos y artistas, como Mercedes Sosa, Mario Parmisano, Eduardo Spinassi, Manolo Juárez y otro