Gabriela González cuya bebé es una de las sobrevivientes de las muertes y descompensaciones ocurridas en el Hospital Neonatal apuntó de forma directa contra la enfermera Brenda Agüero.

"Ella (Brenda Agüero) me pide la bebé, después me da la espalda y ahí Isabela grita con todo. No tengo dudas que en ese momento la pinchó", dijo la mujer al salir de la sala de audiencia en Tribunales II.

La bebé nación el 26 de abril del 2022 y sufrió una descomposición de la que pudo recuperarse. En la misma fecha ocurrió lo mismo con otra bebé.

"La otra enfermera le dijo 'es con vos Brenda', como dando a entender que todos los bebés lloraban con ella", dijo González.

La mamá de Isabel aseguró que días después que su hija se descompensó se cruzó con Agüero en los pasillos del hospital.

"Me preguntó por mi bebé, si ya se sabía porque se descompensó", dijo la mujer ante los micrófonos de la prensa.