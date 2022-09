Tras la denuncia de abuso de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en una escuela de la ciudad de Córdoba, una madre decidió contar sobre otro caso similar que sucedió en la misma institución.

En diálogo con Canal 10, Vanina brindó detalles sobre un hecho que habría ocurrido en marzo de este año. Su hija asistía a primer grado y el hecho, fue presenciado por la seño integradora, implica a otro chico con capacidades diferentes.

Vanina contó que fue citada a la escuela ese mismo día pero que no supieron darle una respuesta. La directora no estaba presente y no dejaron que la maestra integradora a cargo de su hija participe de la reunión.

"Me dijeron que iban a trabajar en el caso. Me llamaron seis días después y nadie me preguntó cómo estábamos, cómo nos sentíamos. Se rompió un vínculo", lamentó la madre.

Luego intentaron tener otras reuniones para ver qué hacer pero, denunció, desde la institución siempre "trataron de minimizar todo". La mujer está convencida de que no fue algo de una vez si no que se repitió en varias ocasiones.

"Yo a mí hija la saqué porque no fue solamente que sufrió esos episodios sino que después siguió sufriendo bullying", explicó.