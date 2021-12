El médico cordobés especialista en Salud Pública, Oscar Atienza dijo que la "la situación es compleja" ante el aumento exponencial de casos diarios de coronavirus e instó a terminar con el mensaje de que la variante ómicron es más leve y provoca menos hospitalizaciones, porque lleva a un relajamiento social que genera situaciones no deseadas. "La variante Ómicron no es más leve y hasta que la sociedad no deje de estar relajada la cantidad de casos va a a seguir aumentando" expresó.

En diálogo con el programa "Es por acá" por radio Universidad, el facultativo puso sobre la mesa las cifras que apoyan su afirmación. "Ómicron no es más leve porque Córdoba hasta el 24 de diciembre tenía 49 personas internadas en terapia intensiva, y ese era el promedio de los últimos 2 meses y anoche informaron 199, es decir se multiplicó por cuatro" la cantidad de hospitalizados en una semana, aseveró.

En esa dirección, ejemplificó con más datos la situación. "En Sudáfrica, en los últimos 30 días aumentaron un 211 por ciento los fallecimientos y un 1100 por ciento las hospitalizaciones, mientras que en Reino Unido donde ómicron es predominante tuvo un crecimiento del 54 por ciento en la hospitalización", señaló el especialista.

Atienza reiteró que "si no le damos el mensaje a la gente de respeto ante esta variante y los mensajes son de rélax, en diez días pasan muchas cosas, esta es una pandemia extremadamente compleja". Y agregó que "si los centros de testeos hubieran tenido la capacidad de poder testear a todos los que demandaban ser testeados, ayer hubiéramos llegado a los 80 o 100 mil casos a nivel nacional y en Córdoba a 20 mil".

Tras ser consultado sobre lo que se espera para el mes de marzo, estimó que eso dependerá mucho de cuanto se acelere el ritmo de vacunación entre quienes aún no lo hicieron o no completaron el esquema. "En Argentina hay 12 millones de personas o que no iniciaron la vacunación" recordó, en un contexto en el que las provincias tienen en su poder 18 millones de vacunas disponibles para continuar con la campaña de inmunización.

"Hay que acelerar eso para poder estar un poquito más cómodos, porque cuando superemos el 90 por ciento de la población, el escenario va a ser distinto, vamos a tener gran cantidad de casos pero las hospitalizaciones van a ser bajas" dijo Atienza y graficó la situación con lo que sucede en provincia de Buenos Aires "donde el 84 por ciento de los internados es gente que no está vacunada o no tiene esquema completo", para remarcar la importancia de hacerlo.