Intendentes de las ciudades capitales de las provincias argentinas, “los que estamos fuera de la república del Obelisco”, según dijo Daniel Passerini de Córdoba, se presentaron este martes en el Congreso de la Nación para exigir que se trate una ley que le garantice los fondos equivalentes a lo que aportan para el transporte urbano de pasajeros en el interior.

En diálogo con el Multimedio SRT, el intendente de la ciudad capital dijo que anteriormente, en la gestión de Martín Llaryora, “hubo un montón de problemas que tenían que ver con la distribución de los subsidios -al transporte urbano-. Ese problema se agravó ahora y desde enero de este año no hay más subsidios para el interior y sí los hay para el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero además los han incrementado y a nosotros obviamente nos siguen discriminando”, se quejó Passerini.

Y explicó: ELa Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana reciben el 1100% más de lo que aportan. Esta distorsión es insostenible. El gobierno nacional sostiene por un lado la eliminación de los subsidios en busca de un superávit fiscal. Pero esto no es cierto porque lo subsidios están hoy privilegiando al sector donde vive el presidente, donde vive el gobierno central y donde vivimos la mayoría de los argentinos eso no está pasando. Exigimos esta discusión, la vamos a dar institucionalmente", dijo el cordobés.

“Hoy nos vamos a presentar en el Congreso (tanto en Diputados como en Senadores).Tenemos una gran expectativa de ser escuchados y queremos ir con esta discusión para que este fondo se distribuya de acuerdo a lo que aporta cada provincia y cada ciudad para compensar estas asimetrías en la tarifa”, agregó Passerini.

En ese sentido, el titular del Palacio 6 de Julio contó que “los intendentes nos hemos movilizado, hemos venido en febrero al Congreso de la Nación, hemos planteado esta situación. Ante la falta de respuesta pedimos una reunión que se realizó en Rosario con el entonces ministro del Interior Guillermo Francos, hoy jefe de Gabinete. Él nos escuchó y nos explicó que estas propuestas que tenemos tienen que ir por el cambio de una ley por lo tanto hemos decidido marchar hasta el Congreso habida cuenta que se agravó esta situación”, sostuvo.

Respecto de la solicitud concreta que le harán este martes a los legisladores nacionales, el intendente de Córdoba dijo: “Nosotros estamos pidiendo que si no va a haber subsidios que no haya más subsidios para nadie, y no queremos crear impuestos para poder sostener una tarifa de colectivos que lamentablemente es insostenible al valor que tiene hoy. El combustible sigue aumentando, las paritarias de la UTA se arreglan en Buenos Aires y las tenemos que pagar en el interior, y nosotros estamos pidiendo que se distribuya mejor un fondo que hoy aportamos todos los cordobeses y todos los argentinos que es la Ley de Combustibles. Nosotros estamos pidiendo en una propuesta que llevamos al Congreso, en Diputados y Senadores, que se distribuya este fondo en función de lo que aporta cada ciudad y cada provincia”.

En esa línea, explicó: “Nosotros hoy estamos aportando tres veces más de lo que la provincia y la ciudad reciben en materia de todos estos espacios que, lamentablemente aún con nuestra asistencia, siguen siendo insuficientes. El gobierno nacional ha decidido retirarse de ese sistema. Hoy está con una situación compleja producto de que no distribuye lo que tiene y esto está agravando la situación”.

Esuchá la primer parte de la entrevista de Eduardo Aguirre, del Multimedio SRT

Alimentos almacenados mientras el hambre se multiplica

Respecto de la inhumana situación generada por el gobierno de Javier Milei, que debió ser intimado por la Justicia a entregar alimentos que están a punto de vencerse, mientras la pobreza y la indigencia siguen creciendo, Passerini sostuvo: “Nosotros entendemos que también en materia de la distribución de la ayuda social en un momento tan grave, donde los indicadores de la Universidad Católica Argentina están mostrando un incremento alarmante de la pobreza y de la situaciones de carencia que hoy tiene la población, deberían discutirse de otra manera”.

Respecto de lo que se está haciendo en Córdoba en ese sentido, el intendente sostuvo que “las decisiones van en el sentido de estar cerca de la gente que está padeciendo que lamentablemente, en cantidad y en problemática se van incrementando. Por eso hablar de superávit fiscal cuando hay un enorme déficit social me parece de una contradicción enorme”, reprochó el intendente.

“Hay un incremento muy elevado de la demanda, nosotros en la ciudad tenemos más de 2 mil merenderos, comedores, que pertenecen a organizaciones. No tenemos problemas de distribución. Ya implementamos en Córdoba la Tarjeta Alimentar del ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la Tarjeta Activa, que tenemos en el municipio, donde asistimos con un incremento en la partida presupuestaria de todos estos espacios”, señaló el jefe comunal.

Escuchá a Passerini sobre la retención de alimentos del Gobierno nacional:

Por último, el intendente de Córdoba señaló que “Argentina por Constitución Nacional tiene que tener una distribución equitativa y federal de los recursos, eso no está pasando en muchos aspectos. Hoy puntualmente venimos a reclamar en el transporte, pero claramente la caída en la actividad económica hoy está impactando directamente en las recaudaciones de los gobiernos provinciales y municipales que tenemos que hacer frente a muchas obligaciones que no estaban en el presupuesto, porque mucha gente que pierde la obra social por perder el trabajo o por no poder pagar la prepaga, hoy viene a requerir los servicios de salud del sistema de salud provincial y municipal”.

“Muchas personas que tenían a sus hijos en escuelas privadas hoy no pueden pagarlas y eso también hoy es un incremento en las demandas de los presupuestos educativos. A las provincias y a los municipios nos están aumentando las obligaciones y nos están negando los recursos que nos corresponden. Vamos a dar la lucha, hoy comenzamos este camino en el Congreso de la Nación, traemos una propuesta para modificar una ley para empezar a discutir en modo federal y de manera más federal y justa que hoy, lamentablemente, no es ni federal ni justa”, concluyó Passerini.